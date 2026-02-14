"Я плачу": українська актриса різко схудла і розкрила свою нову вагу

Українська актриса Анна Саліванчук тренується 8 разів на тиждень.

https://glavred.net/stars/ya-plachu-ukrainskaya-aktrisa-rezko-pohudela-i-raskryla-svoy-novyy-ves-10740740.html Посилання скопійоване

Анна Саліванчук скинула 8 кілограмів / колаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Коротко:

Анна Саліванчук зараз важить 56 кг

Актриса звернулася до своїх шанувальників

Українська актриса Анна Саліванчук скинула 8 кілограмів і розкрила свою нинішню вагу. Про це вона написала у своєму Instagram.

"Ну я не можу, яка я офігенна. І до речі дуже скромна. Я просто кайфую зараз від себе, від свого тіла, від того, що маю по 8 тренувань на тиждень і бачу результати! Зараз вага у мене 56, після того, як я вирівняла цукор. Вага тримається вже 6 місяців", - зазначила артистка. відео дня

Разом з тим актриса зізналася, що недавно її на цілий тиждень вивели зі стану легкості.

"Коли мені самотньо, коли хочеться, щоб хтось обійняв, крім синів, звичайно, тому що ці обійми гріють мене кожен день... Звичайно, я людина, мені роблять боляче, я плачу, сумую, але не довго, тому що хочу бути щасливою", - додала Саліванчук.

При цьому вона звернулася до своїх шанувальників із закликом до Дня святого Валентина.

"Я дуже хочу вам нагадати, що головне - любити себе, чудити... І навіть якщо в цей день ви самі, то ви не самі - у вас є ви, і ви для себе можете зробити все, щоб бути щасливим, повірте, я знаю. І тільки коли ви наодинці з собою будете кайфувати, то у ваше життя прийде любов і диво", - додала вона.

Анна Саліванчук - особисте життя

Українська актриса Анна Саліванчук була одружена з продюсером і політиком Олександром Божковим з 2015 по 2023 рік. У цьому шлюбі артистка народила двох синів - Гліба (2015) і Микиту (2020). Стосунки Божкова і Саліванчук закінчилися, за словами актриси, через різницю в поглядах на сімейне життя.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що скандальна співачка Maruv, яка продовжує співпрацю з росіянами після початку повномасштабного вторгнення, записала трек українською мовою. Співачка вирішила використовувати в співі та тексті натяки на український фольклор.

Також співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, приховала інформацію про стать малюка від своєї зіркової хрещеної Ірини Білик. Сама Аліна стверджує, що їй не була важлива стать дитини, адже поява дітей у родині — це щастя.

Вас може зацікавити:

Про особу: Анна Саліванчук Анна Валеріївна Саліванчук – українська актриса театру і кіно, повідомляє Вікіпедія. Актриса Київського академічного драматичного театру в Подолі. У 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і ТБ ім. І. К. Карпенка-Карого.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред