РФ готує удар по центру Києва: Зеленський відповів на нахабні погрози Москви

Росіяни вигадали очевидну фейкову історію для продовження ударів по Україні та по Києву, переконаний президент.

Володимир Зеленський попередив про можливий удар РФ по Києву / колаж: Главред, фото: dеfence.ru, ОПУ

Головне:

РФ готує ґрунт для нанесення ударів по урядових будівлях у Києві

Зеленський закликав США та Європу реагувати на російські загрози

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву глави МЗС країни-агресора РФ Сергія Лаврова про те, що Сили оборони України нібито атакували резиденцію диктатора Володимира Путіна.

У коментарі виданню Clash Report глава держави спростував поширювану Москвою провокаційну інформацію.

"Це брехня", - відповів Зеленський на заяву Лаврова про те, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна в Новгородській області.

При цьому він вважає, що таким чином Росія готує ґрунт для нанесення ударів по урядових будівлях у Києві.

Коментуючи нові погрози кремлівського режиму, президент висловив переконання в тому, що Москва хоче підірвати прогрес між Україною і США, якого було досягнуто під час мирних переговорів.

Крім того, Зеленський також закликав США відповідним чином реагувати на російські загрози.

"Удар по столиці можливий. Тим паче що ця людина - якщо її взагалі можна назвати людиною - сказала, що вони виберуть "відповідні цілі", тобто вони погрожують", - зазначив глава держави.

На його думку, президент США Дональд Трамп, його команда і європейці "повинні втрутитися і провести необхідну роботу з тими людьми, які ще вчора говорили, що дійсно хочуть покласти край війні".

РФ запустила фейк для підготовки нового удару по Україні

У своєму Telegram Зеленський уточнив, що пролунали дуже небезпечні заяви з Росії, очевидно спрямовані на зрив усіх здобутків спільної роботи з командою Президента Трампа щодо наближення миру.

"Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про нібито якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема, по будівлі Кабінету Міністрів України", - пише він.

Зеленський додав, що Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію: "Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє. Важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру".

Нові загрози РФ: що відомо

Раніше міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що Київ у ніч на 29 грудня нібито здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

"Об'єкти і час удару у відповідь РФ після атаки на держрезиденцію Путіна визначено", - додав Лавров.

Він також сказав, що переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням "остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Що таке Урядовий квартал

Низка урядових споруд, які були побудовані після перенесення столиці УРСР до Києва в 1930-х роках 20-го століття. Серед них виділяються будівлі: Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу президента.

Урядовий квартал опинився під ракетними і дроновими ударами під час російського вторгнення в Україну. Так, у ніч на 7 вересня 2025 року під час масованого обстрілу перевантажена система ППО Києва не змогла збити крилату ракету "Іскандер-К". Хоча вона не вибухнула, але все одно спричинила пошкодження даху та верхніх поверхів будівлі Кабміну України.

