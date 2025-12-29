Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готує удар по центру Києва: Зеленський відповів на нахабні погрози Москви

Олексій Тесля
29 грудня 2025, 18:05
586
Росіяни вигадали очевидну фейкову історію для продовження ударів по Україні та по Києву, переконаний президент.
РФ готує удар по центру Києва: Зеленський відповів на нахабні погрози Москви
Володимир Зеленський попередив про можливий удар РФ по Києву / колаж: Главред, фото: dеfence.ru, ОПУ

Головне:

  • РФ готує ґрунт для нанесення ударів по урядових будівлях у Києві
  • Зеленський закликав США та Європу реагувати на російські загрози

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву глави МЗС країни-агресора РФ Сергія Лаврова про те, що Сили оборони України нібито атакували резиденцію диктатора Володимира Путіна.

У коментарі виданню Clash Report глава держави спростував поширювану Москвою провокаційну інформацію.

відео дня

"Це брехня", - відповів Зеленський на заяву Лаврова про те, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна в Новгородській області.

При цьому він вважає, що таким чином Росія готує ґрунт для нанесення ударів по урядових будівлях у Києві.

Коментуючи нові погрози кремлівського режиму, президент висловив переконання в тому, що Москва хоче підірвати прогрес між Україною і США, якого було досягнуто під час мирних переговорів.

Крім того, Зеленський також закликав США відповідним чином реагувати на російські загрози.

"Удар по столиці можливий. Тим паче що ця людина - якщо її взагалі можна назвати людиною - сказала, що вони виберуть "відповідні цілі", тобто вони погрожують", - зазначив глава держави.

На його думку, президент США Дональд Трамп, його команда і європейці "повинні втрутитися і провести необхідну роботу з тими людьми, які ще вчора говорили, що дійсно хочуть покласти край війні".

РФ запустила фейк для підготовки нового удару по Україні

У своєму Telegram Зеленський уточнив, що пролунали дуже небезпечні заяви з Росії, очевидно спрямовані на зрив усіх здобутків спільної роботи з командою Президента Трампа щодо наближення миру.

"Зараз росіяни придумали очевидно фейкову історію про нібито якийсь удар по якійсь резиденції російського диктатора, щоб у них було виправдання для продовження ударів по Україні, зокрема для ударів по Києву, а також для відмови йти на необхідні кроки для завершення війни. Типова брехлива тактика росіян. Які тим більше вже били по Києву, зокрема, по будівлі Кабінету Міністрів України", - пише він.

Зеленський додав, що Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію: "Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє. Важливо, щоб світ зараз не мовчав і щоб росіяни не зірвали рух до миру".

РФ готує удар по центру Києва: Зеленський відповів на нахабні погрози Москви
/ Главреда

Нові загрози РФ: що відомо

Раніше міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що Київ у ніч на 29 грудня нібито здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

"Об'єкти і час удару у відповідь РФ після атаки на держрезиденцію Путіна визначено", - додав Лавров.

Він також сказав, що переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням "остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Що таке Урядовий квартал

Низка урядових споруд, які були побудовані після перенесення столиці УРСР до Києва в 1930-х роках 20-го століття. Серед них виділяються будівлі: Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу президента.

Урядовий квартал опинився під ракетними і дроновими ударами під час російського вторгнення в Україну. Так, у ніч на 7 вересня 2025 року під час масованого обстрілу перевантажена система ППО Києва не змогла збити крилату ракету "Іскандер-К". Хоча вона не вибухнула, але все одно спричинила пошкодження даху та верхніх поверхів будівлі Кабміну України.

Скріншот
/ ДСНС

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вибрала цілі для нових масованих ударів. Росія продовжує практику терору проти цивільних, наголосив Ігор Клименко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

Читайте також:

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

20:52Україна
Штрафи для ФОПів без касових апаратів з 1 січня: уряд ухвалив рішення

Штрафи для ФОПів без касових апаратів з 1 січня: уряд ухвалив рішення

20:50Бізнес
Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

20:29Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Останні новини

20:52

Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

20:50

Штрафи для ФОПів без касових апаратів з 1 січня: уряд ухвалив рішення

20:29

Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

20:24

Олія більше не потрібна: хитрий спосіб ідеальної яєчні - швидше і смачнішеВідео

20:21

6 продуктів, які не потрібно зберігати у холодильнику під час свят: місця стане більше

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 роціГрафіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році
20:15

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощВідео

19:55

"Трамп був обурений": Путін поскаржився США на атаку українських дронів

19:36

Замість сіток і мішків: як проста конструкція збереже врожай овочів до весниВідео

19:25

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

Реклама
19:13

Як легко очистити шторку для ванної від нальоту і плісняви: перевірений метод

19:10

Бої за Покровськ: що відбувається на фронтіПогляд

19:09

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

19:01

До 100 грн за пляшку: в Україні з січня дорожчатиме затребуваний продукт

18:54

Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

18:28

Віталій Кім: Перемовини назріли, потрібен мир

18:25

"Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій

18:25

Ситуація може змінитися: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 30 грудня

18:08

Три прилади, які категорично не можна вмикати через подовжувач: в чому причина

18:05

РФ готує удар по центру Києва: Зеленський відповів на нахабні погрози Москви

17:46

В Кремлі заявили про атаку на резиденцію Путіна та пригрозили відповіддю: деталіВідео

Реклама
17:40

Відключення світла у Києві: коли стабілізується ситуація на лівому березі - Yasno

17:27

РФ може відкрити новий фронт: генерал про загрозу для обласного центру УкраїниВідео

17:03

Прийде справжня арктична холоднеча: відома дата посилення морозів в Україні

16:48

Відповідь здивує багатьох: експерти відповіли, як часто потрібно прати піжаму

16:32

Постачальники новорічного настрою: топ-7 найкращих новорічних комедій (частина 2)

16:23

"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

16:12

Тривають важкі бої: речник УДА розповів про загрози для Запорізької області

15:49

"Любить шум і гам": ROXOLANA розповіла про репетиції шоу з новонародженою донькоюВідео

15:41

Скільки можна зберігати салати у холодильнику, щоб не отруїтися: відповідь здивує

15:31

Шахтар готує масштабну зимову чистку: які футболісти можуть покинути клуб

15:14

Який справжній переклад фрази "кормить завтраками": знають лише деякі українціВідео

14:49

Сир не буде псуватися тижнями: експерти розкрили найкращий спосіб зберігання

14:46

"Сніданок. Вихідний" із Валентиною Хамайко та Олександром Поповим повертається на 1+1 Україна

14:44

Рік Вогняного Коня: які подарунки не варто дарувати, щоб не накликати біду

14:42

Терехов: Нам потрібне не перемир’я з постійними ризиками, а повноцінний мир

14:27

Шкода, що виграла: переможниця "Холостяка" зробила несподівані заяви

14:25

Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

13:47

Для чого насправді потрібен ящик під духовкою: мало хто знає його призначення

13:07

Ресторанна закуска вдома на новорічний стіл - гості ахнуть від захватуВідео

13:07

Графіки не діють: у низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла

Реклама
12:56

Зеленський вбрався в особливий костюм для зустрічі з Трампом - як він виглядавВідео

12:43

"Важко": які бали отримали учасники "Танців" і які емоції у них залишилися

12:35

Як не перетворити Новий рік на фіаско: помилки святкового макіяжу, які додають вік

12:29

Які речі не можна викидати під час прибирання перед Новим роком

12:17

Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

11:54

"Притирання одне до одного": Даша Квіткова розповіла правду про партнера на "Танцях"

11:43

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордониВідео

11:37

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

11:27

"Завжди вперед": хто переміг на шоу "Зважені та щасливі", скинувши 104 кг

10:59

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлятьВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти