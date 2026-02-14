'Це кінець Росії': розкрито сценарій нищівного удару по режиму Путіна

Тарас Загородній прокоментував питання про те, які наслідки для країни-окупанта РФ може мати процес затримання російських танкерів.

Прогноз удару по "тіньовому флоту" РФ

Головне із заяв Загороднього:

Європа може долучитися до блокування експорту нафти РФ

Експорт нафти РФ фактично йде через два моря – Балтійське і Чорне

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, які наслідки для країни-окупанта РФ може мати процес затримання російських танкерів з "тіньового флоту".

"Це кінець російському експорту нафти. Якби ще й європейці нарешті підключилися, то був би кінець не тільки експорту, але й кінець Росії", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначив також, що весь експорт нафти РФ фактично йде через два моря - Балтійське і Чорне.

"І якби європейці затримували на 30 днів ці судна (наприклад, для перевірки відповідності екологічним нормам), то це взагалі було б чудово", - додав Загородній.

Припинення закупівель російської нафти Індією: оцінка експерта

Якщо китайські компанії зупинять імпорт нафти з РФ, це помітно ускладнить становище Москви, проте не стане для неї фатальним фактором. Таку думку висловив аналітик центру Razom We Stand Максим Гардус.

За його словами, набагато важливішою зараз є позиція Індії. Щодня ця країна закуповує у Росії приблизно 1,6-1,8 млн барелів нафти, тоді як обсяги поставок до Китаю дещо нижчі — близько 1,5 млн барелів на добу. Саме тому можлива відмова Індії від російських енергоресурсів могла б стати для РФ більш болючим ударом по її нафтовому експорту.

Раніше повідомлялося про те, що Путін і Моді розлютили Трампа, влаштувавши "показове шоу" в Індії. Візит лідера РФ до Індії може ускладнити майбутні торговельні переговори між Вашингтоном і Нью-Делі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Індія призупинила переговори з США щодо великого оборонного контракту. Заморожені угоди на суму 3,6 млрд доларів, зокрема щодо закупівлі бронемашин Stryker, ракет Javelin і літаків Boeing P8I.

Як повідомляв Главред, Indian Oil Corp відновила закупівлі російської нафти, придбавши п'ять партій для поставки в грудні від постачальників, які не підпадають під санкції. Це сталося незважаючи на тиск США, після якого більші індійські НПЗ тимчасово призупинили закупівлі російського палива.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

