Розкішна Боржемська заговорила про кохання і показала свого чоловіка

Марина Боржемська поділилася своїми думками/ колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Відома українська фітнес-тренерка Марина Боржемська опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram, де вперше показала свого нового коханого.

Марина поділилася довгим постом, в якому чесно і відкрито розповіла про те, що таке любов для неї. "Любов – це не тільки квіти і романтичні жести. Це не образ людини, створений у фантазії. Це не зовнішня картинка. Для мене кохання – це глибина. Це чутливість і прийняття. Це довіра. Це вміння слухати і чути. Вміння поважати межі і одночасно бути поруч. Вміння розділяти інтереси, підтримувати навіть якщо вони не завжди твої", – пише зіркова тренерка.

Марина Боржемська показала чоловіка і поміркувала про кохання / Фото Instagram/uzelkova.marina

Вона також додала, що любов для неї – це гнучкість. "Це здатність говорити, коли складно. І мовчати разом, коли слова не потрібні. Це вміння будувати стосунки. І вміння відроджувати їх, коли щось тріснуло. Це бути разом не тільки тоді, коли легко, але і тоді, коли непросто. Для мене любов – це про внутрішнє наповнення. Про те, що відгукується в мені. Про глибину іншої людини, її світ, її сенси. І про бажання доповнювати, а не змінювати", – додає вона.

До слова, Марина також показала свого молодого чоловіка.

Про особу: Марина Боржемська Марина Боржемська стала відомою як дружина українського боксера В'ячеслава Узелкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла в 2016 році, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".

У 1999 році Боржемська і Узелков одружилися, проте через 22 роки їх шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Зараз Марина сама виховує сина Роберта і дочку Олівію від Узелкова.

