Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

Олексій Тесля
14 лютого 2026, 23:12
643
Для мешканців Києва та Київської області введуть планові відключення електроенергії 15 лютого.
Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області
Киян попередили про нові відключення / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

  • Для мешканців Києва та Київської області введуть планові відключення
  • 15 лютого знову будуть застосовуватися тимчасові індивідуальні графіки відключень

У неділю, 15 лютого, для мешканців Києва та Київської області введуть планові відключення електроенергії.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі компанія-постачальник ДТЕК.

відео дня

Згідно з інформацією, в Київській області 15 лютого світло відключатимуть за затвердженими чергами.

скріншот
/ alerts.org.ua

Ситуація в Києві

Також у столиці 15 лютого знову будуть застосовуватися тимчасові індивідуальні графіки відключень, уточнюють у ДТЕК.

У цьому випадку розподіл на підгрупи не передбачено — для кожної адреси діє окремий графік подачі електроенергії.

скріншот
/ alerts.org.ua

Масштабні відключення: заява Міненерго

Енергосистема України залишається в надзвичайно напруженому стані. На об'єктах, пошкоджених в результаті обстрілів, цілодобово тривають відновлювальні роботи.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що після останньої масової атаки РФ, за підсумками засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Києві та області, енергомережа продовжує працювати на межі своїх можливостей.

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області
/ Главред

Відключення в Києві - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Київська область відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ситуація зі світлом покращилася, але попереду нові загрози - Шмигаль

Ситуація зі світлом покращилася, але попереду нові загрози - Шмигаль

22:28Енергетика
Результат війни в Україні залежить від однієї речі: глава МЗС Польщі розкрив деталі

Результат війни в Україні залежить від однієї речі: глава МЗС Польщі розкрив деталі

21:32Війна
Він сам назвав дату свого поховання: росіяни вбили відважного українського воїна

Він сам назвав дату свого поховання: росіяни вбили відважного українського воїна

20:28Ексклюзиви
Реклама

Популярне

Більше
Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Гороскоп на сьогодні 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Гороскоп на сьогодні 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння - хто вони

Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння - хто вони

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Кроликам - помста, Мавпам - жертви

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Кроликам - помста, Мавпам - жертви

У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

Останні новини

23:12

Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

22:28

Ситуація зі світлом покращилася, але попереду нові загрози - Шмигаль

22:24

Циклон з Балкан насувається: коли Львівщину накриють хуртовини та сильний сніг

22:05

MELOVİN натякнув на розставання зі своїм нареченим

21:33

Ангели Victoria's Secret: розкішна Кендіс Свейноп вразила фігурою

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
21:32

Результат війни в Україні залежить від однієї речі: глава МЗС Польщі розкрив деталі

21:20

Чудово підійде на вечерю: шикарний салат, який готується 5 хвилин

20:28

Він сам назвав дату свого поховання: росіяни вбили відважного українського воїнаЕксклюзив

20:26

Від 140 грн за кг: в Україні почали продавати перший врожай популярного овочу

Реклама
20:18

Світло вимикатимуть не всім: українців попередили про графіки на 15 лютого

20:10

Розлучення і дівоче прізвище: Джессіка Альба нарешті розійшлася з чоловіком

19:48

Бех-Романчук стала мамою і показала фото малюка

19:33

Розкішна Боржемська заговорила про кохання і показала свого чоловіка

19:17

Україна вдарила ракетою "Фламінго" по Росії: Зеленський прокоментував атаку

19:10

Економіка тилового виживання в УкраїніПогляд

18:44

"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

18:43

Без світла, газу і ліків: як наші предки змогли вижити взимку

18:25

Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

18:20

Як намалювати стрілки за 1 хвилину: найпростіший лайфхак для розкішного поглядуВідео

18:15

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

Реклама
18:01

"Це божевільна поведінка": Рютте розкритикував Путіна та висміяв делегацію РФ

17:55

Путініст Михалков розніс Єфремова після в'язниці: відео потрапило в мережуВідео

17:38

Ворог заявив про захоплення важливого міста: у ЗСУ прокоментували ситуацію

17:20

Гороскоп Таро на завтра, 15 лютого: Тельцям - планувати, Левам - відпустити

16:54

Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

16:44

Народила у 50 й звабила імератора у 70: розкрито головний секрет княгині Ольги

16:36

Позбулася довгого волосся: поп-діва Бейонсе радикально змінила імідж

16:27

У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

16:00

Без наркозу і не найкраща в світі: якою була медицина в СРСР насправді

15:59

"Це кінець Росії": розкрито сценарій нищівного удару по режиму Путіна

15:59

Красиві, але смертельно отруйні: які рослини краще не садити на ділянці

15:44

"Бачилися в машині": Олена Тополя вперше розповіла про зустріч зі своїм шантажистом

15:34

"Думає, як відростити живіт, а не армію": Зеленський жорстко висміяв ОрбанаВідео

15:25

"Не думала, що в 50 років": Могилевська зробила чоловікові зворушливе зізнання

15:07

Популярний український співак повідомив про трагедію в родині

15:04

Чому Скорпіон — мрія Рака, а Водолій — випробування: найкращі та найгірші сумісності

14:58

Чому батареї гріють, а в кімнаті холодно: розкрито найголовнішу помилку

14:57

"Путін - раб війни": Зеленський розповів про алгоритм закінчення війниВідео

14:36

В Україні святкують Різдво за новим стилем, а Великдень — ні: в чому причина

14:07

Ціни на квіти злетіли: де в Україні найдорожчі троянди в День закоханих

Реклама
14:00

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФВідео

13:43

"Я плачу": українська актриса різко схудла і розкрила свою нову вагу

13:18

"Вкусив Діма Коляденко": Монатік змінився до невпізнанняВідео

13:04

Чому 15 лютого не можна нікому давати обіцянок: яке церковне свято

13:02

ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

12:51

Нова хвиля морозів атакує Полтавщину: коли буде різка зміна погоди

12:46

Будинок виглядатиме на мільйон: які кольори роблять інтер'єр дорожчим

12:22

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Кроликам - помста, Мавпам - жертви

11:59

У Сенаті зажадали передати ЗСУ ракети Tomahawk і назвали цілі в РФ для ударів

11:54

ПДВ для ФОП: МВФ пом'якшив вимоги кредитної програми для України

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти