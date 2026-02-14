Відключення електроенергії 15 лютого: графіки для Києва та області

Для мешканців Києва та Київської області введуть планові відключення електроенергії 15 лютого.

Головне:

Для мешканців Києва та Київської області введуть планові відключення

15 лютого знову будуть застосовуватися тимчасові індивідуальні графіки відключень

У неділю, 15 лютого, для мешканців Києва та Київської області введуть планові відключення електроенергії.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі компанія-постачальник ДТЕК.

Згідно з інформацією, в Київській області 15 лютого світло відключатимуть за затвердженими чергами.

Ситуація в Києві

Також у столиці 15 лютого знову будуть застосовуватися тимчасові індивідуальні графіки відключень, уточнюють у ДТЕК.

У цьому випадку розподіл на підгрупи не передбачено — для кожної адреси діє окремий графік подачі електроенергії.

Масштабні відключення: заява Міненерго

Енергосистема України залишається в надзвичайно напруженому стані. На об'єктах, пошкоджених в результаті обстрілів, цілодобово тривають відновлювальні роботи.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що після останньої масової атаки РФ, за підсумками засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Києві та області, енергомережа продовжує працювати на межі своїх можливостей.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

