Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

МВФ очікує розробки карти лібералізації тарифів, яка повинна запрацювати після скасування воєнного стану.

Українцям розповіли про ймовірність підвищення тарифів

КМУ не розглядає можливість підвищення тарифу на електроенергію

МВФ очікує від уряду розробки карти лібералізації тарифів

Уряд поки не розглядає можливість підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дивним буде рішення підняти тариф на електроенергію в умовах її відключення. Коли люди недоотримують мінімум третину електроенергії, то як ми ще будемо піднімати на неї тариф? Це було б дуже невдалим рішенням", - сказала глава Кабміну.

Вона уточнила, що МВФ, над отриманням нової програми якого зараз працює Україна, очікує від уряду до кінця липня 2026 року розробки карти лібералізації тарифів, яка повинна запрацювати після скасування воєнного стану.

Як повідомлялося, до 30 квітня 2026 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт*год. При цьому нічний тариф і тариф при електроопаленні в два рази нижчі.

Зміни тарифів на комунальні послуги: позиція фахівця

Експерт із соціальної політики Андрій Павловський вважає, що в проєкті держбюджету на 2026 рік закладено істотне підвищення вартості комунальних послуг при одночасному скороченні підтримки населення.

За його словами, очікується зростання ціни на газ приблизно на 15%, тарифів на електроенергію — орієнтовно на 20%. Водночас витрати на програму житлових субсидій можуть зменшити на 7,2%, що призведе до зниження обсягу допомоги для громадян.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

