Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

Олексій Тесля
14 лютого 2026, 16:54
159
МВФ очікує розробки карти лібералізації тарифів, яка повинна запрацювати після скасування воєнного стану.
Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву
Українцям розповіли про ймовірність підвищення тарифів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • КМУ не розглядає можливість підвищення тарифу на електроенергію
  • МВФ очікує від уряду розробки карти лібералізації тарифів

Уряд поки не розглядає можливість підвищення тарифу на електроенергію для населення.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

відео дня

"Дивним буде рішення підняти тариф на електроенергію в умовах її відключення. Коли люди недоотримують мінімум третину електроенергії, то як ми ще будемо піднімати на неї тариф? Це було б дуже невдалим рішенням", - сказала глава Кабміну.

Вона уточнила, що МВФ, над отриманням нової програми якого зараз працює Україна, очікує від уряду до кінця липня 2026 року розробки карти лібералізації тарифів, яка повинна запрацювати після скасування воєнного стану.

Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву
/ Главред

Як повідомлялося, до 30 квітня 2026 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт*год. При цьому нічний тариф і тариф при електроопаленні в два рази нижчі.

Зміни тарифів на комунальні послуги: позиція фахівця

Експерт із соціальної політики Андрій Павловський вважає, що в проєкті держбюджету на 2026 рік закладено істотне підвищення вартості комунальних послуг при одночасному скороченні підтримки населення.

За його словами, очікується зростання ціни на газ приблизно на 15%, тарифів на електроенергію — орієнтовно на 20%. Водночас витрати на програму житлових субсидій можуть зменшити на 7,2%, що призведе до зниження обсягу допомоги для громадян.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Більше новин:

Про персону: Юлія Свириденко

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

тарифи на електроенергію Юлія Свириденко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

18:44Війна
Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

18:25Синоптик
Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

18:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Сильні морози вдарять на Масляну тиждень: яка буде погода з 16 лютого

Сильні морози вдарять на Масляну тиждень: яка буде погода з 16 лютого

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні білки за 25 секунд

Останні новини

19:10

Економіка тилового виживання в Україні

18:44

"Це тривалий проміжок часу": Зеленський назвав рік і умови завершення війни

18:43

Без світла, газу і ліків: як наші предки змогли вижити взимку

18:25

Українським водіям радять 15 лютого залишитися вдома: що сталося

18:20

Як намалювати стрілки за 1 хвилину: найпростіший лайфхак для розкішного поглядуВідео

Землетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - ГриньЗемлетруси в Україні не повʼязані з війною, вплив балістики більш довготривалий - Гринь
18:15

Вступ України до Європейського Союзу: в Єврокомісії назвали ймовірні терміни

18:01

"Це божевільна поведінка": Рютте розкритикував Путіна та висміяв делегацію РФ

17:55

Путініст Михалков розніс Єфремова після в'язниці: відео потрапило в мережуВідео

17:38

Ворог заявив про захоплення важливого міста: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Реклама
17:20

Гороскоп Таро на завтра, 15 лютого: Тельцям - планувати, Левам - відпустити

16:54

Підвищення тарифів на електроенергію: у Кабміні зробили важливу заяву

16:44

Народила у 50 й звабила імератора у 70: розкрито головний секрет княгині Ольги

16:36

Позбулася довгого волосся: поп-діва Бейонсе радикально змінила імідж

16:27

У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

16:00

Без наркозу і не найкраща в світі: якою була медицина в СРСР насправді

15:59

"Це кінець Росії": розкрито сценарій нищівного удару по режиму Путіна

15:59

Красиві, але смертельно отруйні: які рослини краще не садити на ділянці

15:44

"Бачилися в машині": Олена Тополя вперше розповіла про зустріч зі своїм шантажистом

15:34

"Думає, як відростити живіт, а не армію": Зеленський жорстко висміяв ОрбанаВідео

15:25

"Не думала, що в 50 років": Могилевська зробила чоловікові зворушливе зізнання

Реклама
15:07

Популярний український співак повідомив про трагедію в родині

15:04

Чому Скорпіон — мрія Рака, а Водолій — випробування: найкращі та найгірші сумісності

14:58

Чому батареї гріють, а в кімнаті холодно: розкрито найголовнішу помилку

14:57

"Путін - раб війни": Зеленський розповів про алгоритм закінчення війниВідео

14:36

В Україні святкують Різдво за новим стилем, а Великдень — ні: в чому причина

14:07

Ціни на квіти злетіли: де в Україні найдорожчі троянди в День закоханих

14:00

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФВідео

13:43

"Я плачу": українська актриса різко схудла і розкрила свою нову вагу

13:18

"Вкусив Діма Коляденко": Монатік змінився до невпізнанняВідео

13:04

Чому 15 лютого не можна нікому давати обіцянок: яке церковне свято

13:02

ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

12:51

Нова хвиля морозів атакує Полтавщину: коли буде різка зміна погоди

12:46

Будинок виглядатиме на мільйон: які кольори роблять інтер'єр дорожчим

12:22

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Кроликам - помста, Мавпам - жертви

11:59

У Сенаті зажадали передати ЗСУ ракети Tomahawk і назвали цілі в РФ для ударів

11:54

ПДВ для ФОП: МВФ пом'якшив вимоги кредитної програми для України

11:52

"Пізно перевзулася": втікачка Maruv заспівала українською

11:50

В США сумніваються в серйозності намірів Росії щодо закінчення війни

10:59

Спецпризначенці визволили з російського полону українського офіцера - деталі

10:55

Коли і як пересаджувати спатифілум, щоб він знову зацвів

Реклама
10:44

"Бусифікація" може залишитися в минулому: Україна змінює підхід до мобілізації

10:32

"Засоромилася": вагітна Гросу приховала від Ірини Білик важливу інформацію

10:21

В Україні землетруси можуть повторюватися місяцями: коли активність зупиниться

10:00

"Без сенсу - це сміття": KHAYAT зізнався, чому не хоче feat з Адель, та розкрив головну мріюВідео

09:47

Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння - хто вони

09:32

Важливіше за території: ISW пояснив, чому Росія блокує мирний процес

09:31

Ідеальна пара для Близнюків: хто підходить їм на 100%, а хто - розіб'є серце

08:52

ЗСУ перейшли в контрнаступ після відключення росіян від Starlink - The Telegraph

08:28

Війна в Україні може закінчитися після одного дзвінка Путіну - Вітакер

08:18

Швидка шарлотка з яблуками: домашній десерт як із кафе

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти