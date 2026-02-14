Ворог заявив про захоплення важливого міста: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Українські військові відповіли, чи перебуває Костянтинівка під контролем росіян.

Військові розповіли, що відбувається в Костянтинівці / Колаж: Главред, фото Міноборони РФ, deepstate

Костянтинівка залишається під контролем України

Росіяни вкотре поширили фейк

Російські окупанти заявляють нібито про свою присутність у місті Костянтинівка, що знаходиться в Донецькій області. Також ворог повідомляє про контроль над зруйнованим залізничним вокзалом. Однак у 19-му армійському корпусі спростували цю інформацію та наголосили, що вона не відповідає дійсності.

Військові підкреслили, що Костянтинівку контролюють українські захисники.

"Те, що Костянтинівка під контролем Росії — це черговий фейк", — вказала офіцер відділення комунікації 19-го армійського корпусу Анна.

Речниця показала кадри, на яких видно як українські військові вільно пересуваються містом та залізничним вокзалом.

Заступник командира 44 ОМБр Олександр з позивним Соболь додав, що вокзал у місті пошкоджений, але він під контролем ЗСУ.

"Костянтинівка, 13 лютого, майже 13:30. З 7 ранку разом із побратимами з 44 окремої механізованої бригади ми прогулюємося околицями та вулицями міста Костянтинівка. Майже сім годин ми ходимо містом, ми дійшли до самісінького залізничного вокзалу, про який так люблять говорити (росіяни — Главред), що „він під їхнім контролем", жодного (російського військового — Главред) за сім годин", — розповіла речниця Анна.

Військові закликали довіряти лише офіційним джерелам і не давати фейкам працювати замість правди.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

Чи може Росія окупувати Донбас в 2026 році - думка військового

Командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі заявив, що росіяни не зможуть повністю окупувати територію Донецької та Луганської областей до кінця 2026 року.

"Упевнений, що Росія цього зробити не зможе, але намагатися буде", - розповів військовий.

Як писав Главред, Сили оборони почали контрнаступ на лінії фронту після того, як окупантам заборонили використовувати термінали Starlink.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що локальні і ситуативні контратаки здійснюються українськими бійцями поблизу адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей.

Нещодавно бійці 33 окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ звільнили село Косовцеве в Запорізькій області від російських окупантів.

Про особу: Мамука Мамулашвілі Мамука Мамулашвілі (нар. 28 квітня 1978, Тбілісі) – командир Грузинського національного легіону, учасник російсько-української війни з 2014 року, колишній радник міністра оборони Грузії (2009-2012). Під час конфлікту в Абхазії 1992-1993 рр. у 14 років пішов на війну в батальйон до батька, генерала грузинської армії Зураба Мамулашвілі. У 1993-му разом з батьком потрапив у російський полон, де провів три місяці. Після початку війни на Донбасі вирушив до України з кількома однодумцями, з якими створив бойовий підрозділ – Грузинський національний легіон. З перших днів конфлікту добровольці брали участь у бойових операціях, виконуючи розвідувальні та диверсійні завдання на території "ЛНР" і "ДНР". З перших днів повномасштабного російського вторгнення в 2022 році бере активну участь в обороні України, пише Вікіпедія.

