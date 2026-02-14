Рус
Результат війни в Україні залежить від однієї речі: глава МЗС Польщі розкрив деталі

Руслана Заклінська
14 лютого 2026, 21:32
Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський переконаний, що долю України вирішить не дипломатія.
Сікорський назвав головну умову перемоги

Що сказав Сікорський:

  • Результат війни визначить те, хто першим зламається
  • Путін хоче миру лише на умовах капітуляції України
  • РФ не сприймає Україну як незалежну націю

Результат війни в Україні залежить від того, хто першим зламається. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє The Guardian.

"Путін каже, що хоче миру, і в певному сенсі… кожен диктатор і кожен завойовник хоче миру: якщо ви здастеся і капітулюєте, у вас буде мир. Але питання в тому, за яких умов", - наголосив він.

Сікорський додав, що Росія готова сприймати "українськість" лише як провінційну версію власної культури, але категорично не терпітиме Україну як незалежну націю з власною ідентичністю та зовнішньою політикою.

"Питання в цій війні: хто першим зламається?" - вважає глава польського МВС.

Сікорський переконаний, що війна перейшла у стадію випробування ресурсів. Він високо оцінив здатність українців тримати обороу, зазначивши, що територіальні здобутки РФ є мізернимину.

"Отже, справжнє питання полягає в тому, коли у Путіна закінчаться ресурси для ведення цієї війни. А тріщини в російській економіці починають проявлятися", – зазначив Сікорський.

Крім того, міністр висловив скепсис щодо російського терору проти української енергетики. За його словами, історичний досвід свідчить, що удари по цивільному населенню в тилу ніколи не призводили до політичного краху супротивника.

Мирний план США з 20 пунктів

Якою може бути мирна угода - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що темпи та формат переговорів щодо завершення війни значною мірою залежатимуть від діалогу між США та Китаєм, а також від контактів Вашингтона з Москвою.

За його словами, у центрі переговорного процесу - два принципові блоки: юридичне оформлення територіальних претензій Росії та позиція України щодо власних територій, а також питання збереження внутрішнього суверенітету держави.

Експерт прогнозує поетапний сценарій. Кулик стверджує, що спочатку можуть з'явитися окремі домовленості України та Росії зі США, далі - ширший пакет документів за участю європейських партнерів, і лише після цього можливе укладення прямої угоди між Києвом і Москвою.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що Україна сподівається завершити війну у 2026 році. Водночас Київ наполягає на підписанні довгострокових безпекових гарантій перед укладенням мирних домовленостей.

Також Зеленський наголосив, що без чітких міжнародних гарантій безпеки будь-які домовленості про завершення війни матимуть тимчасовий характер. За його словами, Путін продовжує мислити категоріями територіальних завоювань і не відмовляється від війни.

Крім цього, генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Росія не мала жодних підстав для окупації Криму у 2014 році та вторгнення у 2022-му. За його словами, попри значні втрати, Путін не зможе перемогти у війні.

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

