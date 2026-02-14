"Вкусив Діма Коляденко": Монатік змінився до невпізнання

Шанувальники порівнюють Дмитра Монатіка з Дмитром Коляденком в молодості.

Зовнішність Монатіка сильно змінилася / колаж: Главред, фото: instagram.com, Монатік; скрін з відео TikTok

Дмитро Монатік виступив в Одесі

Чому його зовнішність здивувала фанатів

Відомий український співак Дмитро Монатік вразив шанувальників своїм виглядом. Артист провів концерт в Одесі і викликав бурю обговорень через новий образ в TikTok.

Монатік вийшов до публіки в чорному костюмі, який складався з оверсайз-сорочки з короткими рукавами і широких шортів складного крою. Рішення стилістів відразу піддалося критиці з боку шанувальників.

Як зараз виглядає Монатік / скрін з відео

Фанати задалися питанням, чим співак так нашкодив своєму стилісту, що той вибрав для артиста вбрання, яке підкреслює його невисокий зріст. Під роздачу потрапили і модні шорти зірки, через які його порівняли з героєм мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани".

"Чим він так образив свого стиліста?"

"Губка Боб відвідав Одесу"

"Не впізнала його. Одяг відіграє важливу роль"

Монатіка порівняли з Дімою Коляденком / скрін з відео

На цьому обговорення Монатіка не закінчилися — коментатори звернули увагу і на зміни в зовнішності співака. Його зачіска і борода відразу викликали у публіки асоціації з відомим українським шоуменом Дмитром Коляденком.

"Монатіка вкусив Діма Коляденко"

"Діма Монатік все більше нагадує Діму Коляденка"

"Схожий на Діму Коляденка, напевно брат"

"Хто його стиліст, напевно Коляденко?"

Про особу: MONATIK Дмитро Монатик, сценічний псевдонім MONATIK – український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зоряний ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" і тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія.

