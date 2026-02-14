Рус
"Вкусив Діма Коляденко": Монатік змінився до невпізнання

Христина Трохимчук
14 лютого 2026, 13:18
58
Шанувальники порівнюють Дмитра Монатіка з Дмитром Коляденком в молодості.
Монатик змінився до невпізнання
Зовнішність Монатіка сильно змінилася / колаж: Главред, фото: instagram.com, Монатік; скрін з відео TikTok

Ви дізнаєтеся:

  • Дмитро Монатік виступив в Одесі
  • Чому його зовнішність здивувала фанатів

Відомий український співак Дмитро Монатік вразив шанувальників своїм виглядом. Артист провів концерт в Одесі і викликав бурю обговорень через новий образ в TikTok.

Монатік вийшов до публіки в чорному костюмі, який складався з оверсайз-сорочки з короткими рукавами і широких шортів складного крою. Рішення стилістів відразу піддалося критиці з боку шанувальників.

відео дня
Як зараз виглядає Монатик
Як зараз виглядає Монатік / скрін з відео

Фанати задалися питанням, чим співак так нашкодив своєму стилісту, що той вибрав для артиста вбрання, яке підкреслює його невисокий зріст. Під роздачу потрапили і модні шорти зірки, через які його порівняли з героєм мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани".

"Чим він так образив свого стиліста?"

"Губка Боб відвідав Одесу"

"Не впізнала його. Одяг відіграє важливу роль"

Монатика порівняли з Дімою Коляденком
Монатіка порівняли з Дімою Коляденком / скрін з відео

На цьому обговорення Монатіка не закінчилися — коментатори звернули увагу і на зміни в зовнішності співака. Його зачіска і борода відразу викликали у публіки асоціації з відомим українським шоуменом Дмитром Коляденком.

"Монатіка вкусив Діма Коляденко"

"Діма Монатік все більше нагадує Діму Коляденка"

"Схожий на Діму Коляденка, напевно брат"

"Хто його стиліст, напевно Коляденко?"

Раніше Главред повідомляв, що скандальна співачка Maruv, яка продовжує співпрацю з росіянами після початку повномасштабного вторгнення, записала трек українською мовою. Співачка вирішила використовувати в співі та тексті натяки на український фольклор.

Також співачка Аліна Гросу, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, приховала інформацію про стать малюка від своєї зіркової хрещеної Ірини Білик. Сама Аліна стверджує, що їй не була важлива стать дитини, адже поява дітей у родині — це щастя.

Про особу: MONATIK

Дмитро Монатик, сценічний псевдонім MONATIK – український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зоряний ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" і тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Діма Коляденко Дмитро Монатік новини шоу бізнесу
