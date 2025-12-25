Рус
Дрони атакували порт у Краснодарському краї РФ: спалахнула масштабна пожежа

Анна Ярославська
25 грудня 2025, 06:45
Загальна площа пожежі становить близько 2 тис. кв. метрів.
Атака на Темрюк
Атака на Темрюк сталася в ніч на 25 грудня

Коротко:

  • У Краснодарському краї прогриміли вибухи
  • Загорілися два резервуари з нафтопродуктами

У ніч на 25 грудня дрони атакували порт Темрюка в Краснодарському краї Росії. У результаті чого сталося загоряння двох резервуарів із нафтопродуктами.

Як повідомили в оперштабі Краснодарського краю, загальна площа пожежі становить приблизно 2 тис. кв. метрів. До гасіння загоряння залучили 70 осіб і 18 одиниць техніки, зокрема співробітники ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби.

"Пошкоджень зазнали кілька виробничих будівель і сільськогосподарська техніка підприємства в с. Миколаївка Щербинівського району. Займання, що виникли, оперативно ліквідували", - зазначили в оперштабі.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Атаки на території РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 24 грудня в країні-агресорі РФ прогриміли вибухи. У Єфремові Тульської області був атакований Єфремовський завод синтетичного каучуку. Спалахнула пожежа.

У ніч на 23 грудня дрони атакували місто Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Ймовірною метою атаки став нафтохімічний завод "Ставролен". Місцева влада підтвердила пожежу в промисловій зоні.

У ніч на 22 грудня в Краснодарському краї Росії прогриміли вибухи після атаки ударних дронів. За даними оперативного штабу регіону, внаслідок атаки безпілотників у селищі Волна на Кубані пошкоджено два судна і два причали. На місці "прильоту" виникла масштабна пожежа. Крім того, пошкоджено трубопровід.

У ніч на 19 грудня в низці регіонів РФ прогриміли вибухи. У Тольятті після атаки дронів горів хімзавод. Орел і Ростов були частково знеструмлені.

