Бех-Романчук стала мамою і показала фото малюка

Українська спортсменка стала мамою дівчинки і поділилася своєю радістю з підписниками.

Марина Бех-Романчук стала мамою дівчинки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Бех-Романчук

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук, яка у вересні 2025 року розповіла, що чекає на первістка, стала мамою дівчинки.

Про це відома спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"19:40 на світ з'явилася наша найкраща дівчинка. 3150/51 см суцільного щастя", - підписала фото вона.

Бех-Романчук також показала чорно-біле фото крихітної ручки, яку вона тримає сама.

Бех-Романчук стала мамою / Фото Instagram/marynabekh

У коментарях до спортсменки з'явилися і українські знаменитості, які поспішили привітати її зі знаменною подією.

"Вітаю! Клас! Нове життя", - написала Джамала.

"Вітаю вас", - додала Маша Єфросиніна.

"Вітаємо", - написала Ольга Харлан.

Зірки привітали Бех-Романчук з народженням / Фото Instagram/marynabekh

Про особу: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає в стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

