Бех-Романчук стала мамою і показала фото малюка

Коротко:
- Про що повідомила Бех-Романчук
- Що вона написала на своїй сторінці
Українська стрибунка Марина Бех-Романчук, яка у вересні 2025 року розповіла, що чекає на первістка, стала мамою дівчинки.
Про це відома спортсменка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"19:40 на світ з'явилася наша найкраща дівчинка. 3150/51 см суцільного щастя", - підписала фото вона.
Бех-Романчук також показала чорно-біле фото крихітної ручки, яку вона тримає сама.
У коментарях до спортсменки з'явилися і українські знаменитості, які поспішили привітати її зі знаменною подією.
"Вітаю! Клас! Нове життя", - написала Джамала.
"Вітаю вас", - додала Маша Єфросиніна.
"Вітаємо", - написала Ольга Харлан.
Про особу: Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає в стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.
