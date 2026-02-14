Рус
ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

Олексій Тесля
14 лютого 2026, 13:02
Втрати противника і масштаби завданих збитків уточнюються, повідомили в Генштабі ЗСУ.
Нанесено удари по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

  • Підірвано транспортно-десантний катер БК-16
  • Знищено РЛС РСП-10, вузол зв'язку і склад боєприпасів росіян

Збройні сили України 12-13 лютого поточного року вразили низку цілей армії окупантів РФ.

Підірвано транспортно-десантний катер БК-16, РЛС РСП-10, вузол зв'язку і склад боєприпасів росіян, повідомили в Генштабі.

"Так, підтверджено, що 12 лютого 2026 року в районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражений транспортно-десантний катер БК-16 противника", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що також 12 лютого в районі н.п. Гвардійське (ВОТ АР Крим) уражена радіолокаційна станція РСП-10.

Серед іншого, в районі н.п. Приморськ (ВОТ Запорізької області) в ту ж добу уражений вузол зв'язку російських окупантів. Крім того, вчора, 13 лютого, в районі Новоекономічного (ВОТ Донецької області) уражений склад боєприпасів ворога.

Втрати противника і масштаби завданих збитків уточнюються.

Як аналітики оцінюють ефект ударів по об'єктах в РФ

Фахівці Інституту вивчення війни відзначають, що атаки українських дронів на російські нафтопереробні підприємства дестабілізували ланцюжки поставок палива і спровокували подорожчання бензину всередині країни.

За оцінкою експертів, нестача пального призведе до зростання витрат для компаній і населення, а в подальшому може посилити інфляцію і додатковий тиск на економіку Росії.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

