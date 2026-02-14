ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

Втрати противника і масштаби завданих збитків уточнюються, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Нанесено удари по цілях РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

Підірвано транспортно-десантний катер БК-16

Знищено РЛС РСП-10, вузол зв'язку і склад боєприпасів росіян

Збройні сили України 12-13 лютого поточного року вразили низку цілей армії окупантів РФ.

Підірвано транспортно-десантний катер БК-16, РЛС РСП-10, вузол зв'язку і склад боєприпасів росіян, повідомили в Генштабі.

"Так, підтверджено, що 12 лютого 2026 року в районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражений транспортно-десантний катер БК-16 противника", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що також 12 лютого в районі н.п. Гвардійське (ВОТ АР Крим) уражена радіолокаційна станція РСП-10.

Серед іншого, в районі н.п. Приморськ (ВОТ Запорізької області) в ту ж добу уражений вузол зв'язку російських окупантів. Крім того, вчора, 13 лютого, в районі Новоекономічного (ВОТ Донецької області) уражений склад боєприпасів ворога.

Втрати противника і масштаби завданих збитків уточнюються.

Як аналітики оцінюють ефект ударів по об'єктах в РФ

Фахівці Інституту вивчення війни відзначають, що атаки українських дронів на російські нафтопереробні підприємства дестабілізували ланцюжки поставок палива і спровокували подорожчання бензину всередині країни.

За оцінкою експертів, нестача пального призведе до зростання витрат для компаній і населення, а в подальшому може посилити інфляцію і додатковий тиск на економіку Росії.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БпЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

