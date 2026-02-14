У ДСНС попередили про небезпеку 15-16 лютого: які регіони накриє сильна негода

Погода в Україні різко зміниться.

https://glavred.net/synoptic/v-gschs-predupredili-ob-opasnosti-15-16-fevralya-kakie-regiony-nakroet-nepogoda-10740782.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди на 15-16 лютого / Фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Коли Україну накриє нова хвиля похолодання

Які регіони засипатиме снігом

У неділю та понеділок (15-16 лютого) очікується значне ускладнення погодних умов. Негода накриє Україну, тому в деяких регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки. Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Погода 15 лютого

Вдень у неділю, 15 лютого, у західних та північних областях очікується значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

відео дня

У Черкаській та Полтавській областях очікується значний дощ та мокрий сніг.

Водночас, на півдні та південному заході країни вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, в Карпатах та у південній частині країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Прогноз погоди на 15 лютого / фото: meteoprog

Погода 16 лютого

У ніч на 16 лютого, у Київській, Чернігівській та Сумській областях очікуються значний сніг.

На Сумщині пройде сніг з дощем. У Черкаській, Полтавській та Харківській областях пройде дощ. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення. Крім цього, можливе порушення руху транспорту.

Прогноз погоди на 16 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, після кількох по-справжньому весняних днів погода в Україні знову готує зимовий сюрприз. Уже найближчими днями країну накриє нова хвиля холоду — поступова, але відчутна. Однак, повернення зими буде недовгим.

За прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, 14-15 лютого погоду визначатимуть циклони і теплі повітряні маси з півдня Європи. Очікуються опади, тумани, поривчастий вітер і коливання тиску. Температура буде вище кліматичної норми, особливо на півдні.

Діденко попереджає, що 16-17 лютого в Україну прийде похолодання. За словами синоптика, воно буде відчутним, проте не екстремальним.

Читайте також:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред