Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння - хто вони

Віталій Кірсанов
14 лютого 2026, 09:47
71
Вплив сезону і знака зодіаку формує особливу сприйнятливість до тонких енергій.
Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння
Народжені в конкретні три місяці часто мають ясновидіння / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Про людей, народжених у березні та липні
  • Про людей, народжених у листопаді

Астрологи танумерологи вважають, що конкретні місяці народження частіше пов'язані з розвиненою інтуїцією. Мова йде про глибинну здатність відчувати те, що приховано від поверхневого погляду. Вплив сезону та знака зодіаку формує особливу сприйнятливість до тонких енергій. Про це пише Главред з посиланням на журнал Parade.

Якщо ваш місяць народження не входить до списку, це не означає відсутності таланту. Духовна чутливість розвивається у будь-якої людини через увагу до себе і внутрішнього голосу.

відео дня

Березень

Народжені в березні нерідко відрізняються підвищеною емоційною проникністю. Їх енергетичне поле реагує на тонкі коливання зовнішнього світу: інтонації, наміри, приховані переживання інших людей. Представники Риби і Овен, що з'явилися на світ в цьому місяці, можуть несвідомо вбирати чужі стани, як губка. Саме тому їм особливо важливо вчитися розрізняти: де їхні власні почуття, а де – відображення чужих емоцій. При правильному внутрішньому балансі ця чутливість перетворюється на потужний інструмент. Вона допомагає бачити більше, розуміти глибше і відчувати те, що іншим залишається не під силу.

Липень

Люди, народжені в липні, мають яскраво виражений внутрішній радар. Будь то представники Рака або Лева, вони поєднують емоційну глибину з сильною життєвою енергією. Згодом стає очевидним, що їх інтуїтивні реакції рідко бувають випадковими. Вони вміють розпізнавати невисловлені переживання оточуючих і бачити приховані мотиви, навіть якщо людина сама їх не усвідомлює. Зовні вони можуть виглядати відкритими і легкими, але за цим стоїть сильна емоційна сприйнятливість. Їх вплив на інших – не хаотичний, а усвідомлений: вони здатні надихати, підтримувати і змінювати атмосферу навколо себе.

Листопад

Народжені в листопаді володіють рідкісною сміливістю – вони не уникають складних тем і готові дивитися вглиб своєї тіні. Представники Скорпіон і Стрілець нерідко відчувають внутрішній поклик до пошуку істини. Прагнення до самопізнання робить їх особливо сприйнятливими до прихованих процесів в собі і в інших. Вони легко розпізнають брехню, маніпуляції та ілюзії. Крім того, у них є природна здатність розуміти, яку внутрішню роботу повинна проробити людина, щоб розкрити свій потенціал. Їхній дар – бачити глибше поверхні і допомагати іншим знаходити свою справжню суть.

Про джерело: Parade

Parade.com - це популярний американський онлайн-ресурс, який є цифровим продовженням відомого журналу Parade, який раніше поширювався як недільна газетна вкладка в США.

Одна з основних тем - це новини про зірок, відео, інтерв'ю та матеріали зі світу розваг. Сайт пропонує велику кількість рецептів, кулінарних порад та ідей для приготування їжі.

Parade Magazine був заснований в 1941 році.

Протягом багатьох десятиліть він був одним з найпопулярніших журналів у США, поширюючись у сотнях газет по всій країні.

Хоча друкована версія журналу перестала виходити в газетах наприкінці 2022 року (а електронний журнал - наприкінці 2023 року), бренд Parade продовжує існувати і розвиватися як онлайн-платформа.

