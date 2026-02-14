Ціни на квіти злетіли: де в Україні найдорожчі троянди в День закоханих

У святковий день квіткові магазини продають найпопулярніші серед українців квіти значно дорожче.

Головне:

В Україні 14 лютого підвищився попит на троянди

У квіткових магазинах і салонах ціни зросли

Сьогодні, 14 лютого, у квіткових крамницях по всій Україні ажіотаж через День закоханих. Підвищений попит відображається і на цінах на квіти.

Главред дізнався, як відрізняються ціни на квіти у великих містах та наскільки подорожчали букети троянд.

Київ

Як пише РБК-Україна, одні з найпопулярніших квітів, троянди, у столиці можна купити за 70-150+ гривень за штуку. Готові композиції продають приблизно від 1500 гривень.

Харків

Виданню Харків Times повідомили у Харківській мерії із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, що у порівнянні з минулим роком, ціни на квіти у місті зросли на 15%.

Троянди до Дня закоханих в середньому коштують від 80 до 160 гривень, вже готові букети продають від 600 гривень. Квіткові композиції у кошиках харків'янам обійдуться у щонайменше 400 гривень.

Одеса

В Одесі напередодні Дня святого Валентина такоє зріс попит на квіти. Продавчиня квітів Олена розповіла "Суспільному", що цінники на троянди також змінилися. Їх продають в середньому по 80–130 гривень за штуку.

Водночас готові букети в місті продають значно дешевше, ніж в Києві та Харкові - ціни стартують від 200 гривень. Найдешевший букет складається з 5 тюльпанів.

Львів

Флористка Оксана розповіла "Новини.LIVE", що ціни на букети до Дня закоханих по передзамовленню у Львові стартували від 500 гривень. Звичайні троянди коштують приблизно 70 гривень, а кущові - 200 гривень за штуку.

Як продовжити життя букета троянд

Главред писав, що за порадами флористів, щоб троянди довше стояли, потрібно перед тим, як поставити квіти у вазу, зрізати стебла під кутом. Другий варіант - розщепити кінчик стебла, щоби квітка краще насичувалася вологою. Освіжати зріз квітів потрібно кожні 2-3 дні. Ці процедури потрібно здійснювати під краном, щоби повітря не закупорювало судини квітки.

Ще один важливий момент: листя дуже швидко гниє у воді, потім ці процеси починаються і в стеблах, тому перед тим як поставити квіти в воду, потрібно видалити все листя, що є у воді.

День святого Валентина - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що День святого Валентина, який у більшості країн світу сприймається як романтичне свято, у низці держав має зовсім інший статус. Там його вважають загрозою для культурних чи релігійних традицій.

Раніше священник Православної церкви України Олексій Філюк заявив, що у церковному календарі немає свята, присвяченого Дню святого Валентина. Священник зазначив, що сам не виступає проти традиції дарувати валентинки чи квіти, адже всі колись були дітьми й брали участь у таких звичаях. Однак, на його переконання, справжня християнська любов має проявлятися щодня, а не лише 14 лютого.

Напередодні стало відомо, що "Укрзалізниця" запускає "Романтичний експрес" до Дня закоханих у Києві та Львові. Спеціальні поїзди курсуватимуть 14 і 15 лютого двічі на день.

