Україна вдарила ракетою "Фламінго" по Росії: Зеленський прокоментував атаку

Маріна Фурман
14 лютого 2026, 19:17
1334
Президент України зазначив, що застосування ракети "Фламінго" проти Росії принесло результат.
Зеленский, ракета Фламинго
Зеленський зробив заяву про застосування ракети "Фламінго" / Колаж: Главред, фото УНІАН, ZN

Основне:

  • Росіяни вдарили по великій виробничій лінії ракет "Фламінго"
  • Кількість ракет "Фламінго" обмежена
  • Зеленський підтвердив удар ракетою "Фламінго" по Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України обмежена кількість ракет "Фламінго". Крім цього, росіяни знищили одну з виробничих ліній цих ракет, але її вже релоковано і відновлено. Про це глава держави повідомив під час брифінгу у Мюнхені, цитують на порталі Новини.LIVE.

"Одна велика виробнича лінія (ракет "Фламінго" - Главред) була знищена, внаслідок ракетного удару. Але я вже зараз можу говорити про це, вони вже релокувалися і відновили виробництво", - сказав Зеленський.

Він також підтвердив, що Україна вдарила ракетою "Фламінго" по полігону у Росії, де розташований комплекс "Орєшнік".

"Ми їх використали кілька днів тому по території, де знаходиться система "Орєшнік". Побачимо результати, але я думаю, що ми результати таки отримали", - додав Зеленський.

Україна вдарила ракетою 'Фламінго' по Росії: Зеленський прокоментував атаку
Що відомо про ракету "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Як атака ракетою "Фламінго" вплине на хід переговорів - думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап сказав, що удар українською ракетою по території РФ має важливе стратегічне значення з огляду на майбутні переговори щодо можливого завершення війни.

За його словами, демонстрація здатності уражати цілі в глибокому тилу Росії, зокрема в зоні досяжності Москви, помітно посилює позиції України на переговорах і водночас показує вразливість російської системи безпеки.

Удари ракетою "Фламінго" - останні новини

Як писав Главред, упродовж січня 2026 року Сили оборони України провели низку результативних ударів по стратегічному полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ціллю стали ангарні комплекси, де здійснюється підготовка до запуску міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Для удару застосовувалися, зокрема ракети FP-5 "Фламінго".

Пізніше авіаційний експерт Костянтин Криволап звернув увагу, що ракета "Фламінго" вразила саме визначені цілі, а не прилеглу територію, що свідчить про її високу точність. Він наголосив, що удар було завдано по полігону "Капустин Яр", розташованому на відстані понад 600 кілометрів, і ракета змогла точно влучити в ангари.

12 лютого в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України завдали удару по арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони РФ, оборонному підприємству і складам боєприпасів противника.

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
війна в Україні Володимир Зеленський ракета Фламінго
