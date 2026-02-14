Світло вимикатимуть не всім: українців попередили про графіки на 15 лютого

У неділю у більшості регіонів застосовуватимуть графіки відключень світла.

https://glavred.net/energy/svet-budut-otklyuchat-pochti-vezde-ukraincev-predupredili-o-grafikah-na-15-fevralya-10740848.html Посилання скопійоване

Як будуть вимикати світло 15 лютого - дані "Укренерго" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Як завтра вимикатимуть світло в Україні

У яких регіонах діятимуть графіки відключення електроенергії

У неділю, 15 лютого, у більшості регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, для промислових – обмеження потужності. Про це повідомили в "Укренерго".

"15 лютого у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - ідеться в повідомленні. відео дня

В "Укренерго" нагадують, що причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись.Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначили в "Укренерго".

Енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію, коли вона зʼявляється за графіком.

Коли скасують графіки відключень світла - прогноз

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що графіки погодинних відключень світла для населення можуть стати комфортнішими після того, як покращаться погодні умови та почнеться очікуване потепління.

Експерт пояснив, що скасувати графіки можуть, зокрема у квітні–травні, коли споживання електроенергії найменше і активно працює сонячна генерація.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як писав Главред, у суботу, 14 лютого, по всій території України протягом доби — з 00:00 до 24:00 — діятимуть погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для підприємств.

Тим часом директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні.

Крім цього, в одному з міст України планують посилити контроль електропостачання. Мова йде про місто Кременчук Полтавської області. Причина створення комісії — місто є транзитним вузлом для передачі електроенергії до прифронтових Харківської та Сумської областей.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред