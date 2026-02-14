Рус
"Це божевільна поведінка": Рютте розкритикував Путіна та висміяв делегацію РФ

Руслана Заклінська
14 лютого 2026, 18:01
1614
Генсек НАТО Марк Рютте під час Мюнхенської конференції з безпеки розкритикував спроби РФ та Китаю знайти "історичне виправдання" агресії.
'Це божевільна поведінка': Рютте розкритикував Путіна та висміяв делегацію РФ
Генсек НАТО дав настанову партнерам України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 22 ОМбр

Ключові тези Рютте:

  • Росія не мала жодних підстав для агресії проти України ні у 2014-му, ні у 2022 році
  • Попри великі втрати, РФ не виграє війну
  • Допомога Україні має відповідати реальним потребам ЗСУ

Росія не мала жодних підстав ні для окупації Криму у 2014 році, ні для повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. РФ не переможе у війні, попри значні втрати. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Коментуючи майбутній раунд мирних переговорів у Женеві, Рютте іронічно висловився про склад російської делегації. Він розкритикував Москву за намір відправити на зустріч чергового "історика", який замість конструктивного діалогу знову "читатиме лекції українцям".

відео дня

Генсек також відповів на ініціативу Китаю обговорювати "історичні причини" війни.

"У росіян не було абсолютно жодної причини для вторгнення в Україну - ні в 2014 році з Кримом, ні для повномасштабного наступу на Україну, починаючи з лютого 2022 року, тому це абсолютно, абсолютно неправда", - сказав Рютте.

Генсек НАТО підкреслив, що попри величезні втрати, Росія не виграє цю війну. За його словами, лише за останні два місяці російська армія втратила 65 тисяч військових, здобувши при цьому лише незначні територіальні переваги.

"Якщо в Москві є диктатор, який готовий це робити, дозволяючи стільком офіцерам гинути на війні, ми повинні ставитися до цього серйозно, тому що це божевільна поведінка на всіх рівнях", - переконаний Рютте.

Генсек НАТО закликав західних партнерів відмовитися від "піар-допомоги" на користь реальних потреб ЗСУ. Він наголосив, що допомога має чітко відповідати пріоритетам, які склав верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі спільно з українською стороною.

"Будь ласка, використовуйте те, що верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі склав разом з українцями список необхідного - не передавайте у двосторонньому порядку нічого за межами цього списку", - сказав Рютте, додавши, що така допомога також "забезпечує гарні фото для газет".

Яким може бути завершення війни - думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що динаміка переговорів про завершення війни в Україні залежатиме від перемовин між Китаєм і США та між Росією і США. В інтерв’ю Главред він зазначив, що ключовими залишаються два питання: оформлення територіальних претензій Росії й позиція України щодо своїх територій, а також питання внутрішнього суверенітету України.

Кулик припускає, що спочатку з’являться домовленості України та Росії зі США, далі - документи за участю європейців. І лише після цього можливий протокол між Україною та РФ.

'Це божевільна поведінка': Рютте розкритикував Путіна та висміяв делегацію РФ
Мирний план США із 20 пунктів / Інфографіка: Главред

Мюнхенська безпекова конференція - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив на Мюнхенській конференції з безпеки, що Україна минулої неділі отримала від партнерів ракети для ППО, які вже в ніч на 12 лютого були використані для відбиття російської атаки. За його словами, іноді ракети для ППО доводиться доставляти буквально напередодні або в останній момент перед новими масованими ударами.

Також Зеленський заявив, що завдяки українцям незалежність зберігають Польща, країни Балтії, Молдова та Румунія. Він іронічно зауважив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан може думати "не про армію, а про свій живіт", поки Україна воює.

Крім цього, без конкретних і чітких міжнародних гарантій безпеки будь-які домовленості про завершення війни можуть виявитися тимчасовими та не зупинити нову агресію Росії. За словами глави держави, Володимир Путін продовжує мислити категоріями територіальних завоювань і не відмовляється від ідеї військової експансії.

Читайте також:

Про персону: Марк Рютте

Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

війна в Україні війна на Донбасі Марк Рютте
