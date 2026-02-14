Рус
Сильні морози вдарять на Масляну тиждень: яка буде погода з 16 лютого

Сергій Кущ
14 лютого 2026, 00:27
Стійкої весни чекати поки не варто, кажуть в Укргідрометцентрі.
Сильні морози вдарять на Масляну тиждень
Сильні морози вдарять на Масляну тиждень / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Після кількох по-справжньому весняних днів погода в Україні знову готує зимовий сюрприз. Уже найближчими днями країну накриє нова хвиля холоду — поступова, але відчутна.

В окремих регіонах нічні морози можуть досягати -18 градусів. Втім, синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Обозревателю запевняє: повернення зими буде недовгим.

Незважаючи на плюсові температури і відлигу, які в останні дні радували українців, стійкої весни чекати поки не варто. За словами Наталії Птухи, нинішнє потепління — лише тимчасове явище.

"Весною це називати ще не можна, адже в найближчій синоптичній перспективі, тобто найближчі п'ять днів, у нас будуть коливання. На 16–17 число знову зниження температури, можливо, вже не таке інтенсивне, як попередні, але все ж. Тому поки що говоримо про відлигу, про підвищення температури, але, на жаль, не про весну", — зазначила синоптик.

Дощі зміняться снігом

У суботу, 14 лютого, в більшості регіонів країни, за винятком західних і північних областей, очікуються невеликі і помірні опади переважно у вигляді дощу. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до +5 градусів.

Вночі температура вже почне знижуватися — від +3 до -4 градусів. При цьому на Закарпатті та на півдні України збережеться тепліша погода: вночі +1...+6°, вдень +4...+9°, а в Криму повітря може прогрітися до +13 градусів.

Однак уже в неділю, 15 лютого, ситуація зміниться. В Україну зайде активний циклон з південного заходу.

"Вихід більш активного циклону з південного заходу спричинить у західних, Вінницькій та північних областях дощ із переходом у сніг. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині може бути навіть значний сніг", — попередила Наталія Птуха.

Через коливання температури в межах 0...-5 градусів на дорогах можлива ожеледиця. Водночас на більшій частині південного сходу і частково в центрі країни опади будуть переважно у вигляді дощу, а температурні показники залишаться переважно плюсовими.

З понеділка — справжнє зимове похолодання

З 16 лютого в Україні почнеться більш відчутне зниження температури. За словами синоптика, буде реалізований вже знайомий цієї зими сценарій.

"Проходить циклон з південного заходу, виходить через північно-східні області України, далі подорожує до наших північно-східних сусідів, а на нас починає поширюватися холодна повітряна маса з північних широт — з країн Балтії, де буде формуватися антициклон. Це спокійна погода переважно без опадів, але з холодною повітряною масою", — пояснила експерт.

У понеділок, 16 лютого, в західних, північних і Вінницькій областях вночі очікується -8...-14 градусів. В інших регіонах буде трохи тепліше — від -1 до -7 градусів. При цьому на сході і південному сході місцями температура може підніматися до +5 градусів. У вівторок, 17 лютого, в Україні встановиться ясна, але морозна погода.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, 14-15 лютого погоду визначатимуть циклони і теплі повітряні маси з півдня Європи. Очікуються опади, тумани, поривчастий вітер і коливання тиску. Температура буде вище кліматичної норми, особливо на півдні.

Також у Полтаві та області 13 лютого очікується хмарна погода з проясненнями, вдень - невеликий дощ, місцями ожеледь. 14 лютого прогнозують хмарну погоду з дощем і місцями туманом, температура - 0...+5°.

Крім цього, на вихідних 14-15 лютого погоду в Україні визначатимуть циклони, повідомила синоптик Наталія Диденко. У суботу циклон з центром над Дніпропетровською областю принесе дощі в східні, південні та частково центральні області, невеликі опади можливі і на заході.

Про особу: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 році виступила ініціатором створення прес-офісу цієї державної установи, начальник відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними телеканалами, радіостанціями та джерелами інформації.

