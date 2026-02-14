Чому 15 лютого не можна нікому давати обіцянок: яке церковне свято

15 лютого не варто давати обіцянок і позичати гроші, адже це може мати непередбачувані наслідки.

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 15 лютого

Що можна і не можна робити 15 лютого

Прикмети 15 лютого

У неділю, 15 лютого, в православному календарі відзначається день пам'ятісвятого апостола Онисима. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 15 лютого

Ім'я Онисим в перекладі з грецької означає "корисний", і його життя повністю виправдало це значення. За переказами, він був рабом християнина Філімона. Як і багато рабів того часу, Онисим піддавався жорстокому поводженню.

Зустріч з апостолом Павлом стала переломним моментом у житті Онисима. У в'язниці Павло навчав його слову Божому. Вражений духовною силою Павла і його вченням, Онисим звернувся до християнства, ставши не тільки віруючим, але й активним служителем церкви.

Апостол Павло написав послання до Филимона, закликавши його прийняти Онисима не як раба, а як брата у Христі. Цей лист став символом християнського прощення і рівності перед Богом.

Після повернення до свого господаря Онисим продовжував жити за законом Христа, служив людям і проповідував Слово Боже.

Прикмети 15 лютого

Якщо в цей день очікується дощ, то осінь буде ясна.

Тепла і сонячна погода 15 лютого обіцяє ранню весну.

Сильний вітер - до холодного березня.

Що не можна робити 15 лютого

У цей день не варто давати обіцянок і позичати гроші, адже це може принести непередбачувані наслідки.

Що можна робити 15 лютого

15 лютого вшановують святого апостола Онисима, який вважається покровителем вівчарів. Традиційно в цей день пастухи моляться про здоров'я своїх овець і просять благословення на багатий і сильний приплід.

