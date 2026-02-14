Чому 15 лютого не можна нікому давати обіцянок: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 15 лютого
- Що можна і не можна робити 15 лютого
- Прикмети 15 лютого
У неділю, 15 лютого, в православному календарі відзначається день пам'ятісвятого апостола Онисима. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 15 лютого
Ім'я Онисим в перекладі з грецької означає "корисний", і його життя повністю виправдало це значення. За переказами, він був рабом християнина Філімона. Як і багато рабів того часу, Онисим піддавався жорстокому поводженню.
Зустріч з апостолом Павлом стала переломним моментом у житті Онисима. У в'язниці Павло навчав його слову Божому. Вражений духовною силою Павла і його вченням, Онисим звернувся до християнства, ставши не тільки віруючим, але й активним служителем церкви.
Апостол Павло написав послання до Филимона, закликавши його прийняти Онисима не як раба, а як брата у Христі. Цей лист став символом християнського прощення і рівності перед Богом.
Після повернення до свого господаря Онисим продовжував жити за законом Христа, служив людям і проповідував Слово Боже.
Прикмети 15 лютого
- Якщо в цей день очікується дощ, то осінь буде ясна.
- Тепла і сонячна погода 15 лютого обіцяє ранню весну.
- Сильний вітер - до холодного березня.
Що не можна робити 15 лютого
У цей день не варто давати обіцянок і позичати гроші, адже це може принести непередбачувані наслідки.
Що можна робити 15 лютого
15 лютого вшановують святого апостола Онисима, який вважається покровителем вівчарів. Традиційно в цей день пастухи моляться про здоров'я своїх овець і просять благословення на багатий і сильний приплід.
Також варто прочитати:
- Що не можна робити на Масляну: народні прикмети і заборони
- Масляна 2026: що насправді означає кожен день Сиропустного тижня
- Чому 14 лютого не можна лікувати зуби: яке церковне свято
Реформа церковного календаря в Україні
Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни і після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання про перехід українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щорічно з наближенням Різдва Христового.
Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році, адже, як стверджують деякі публіцисти і церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває в сфері "русского мира". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку проведенню календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред