ПДВ для ФОП: МВФ пом'якшив вимоги кредитної програми для України

Віталій Кірсанов
14 лютого 2026, 11:54
МВФ спростив умови відкриття нової програми для України: поріг ПДВ для ФОП піднято до 4 млн грн.
МВФ пом'якшив вимоги кредитної програми для України
МВФ пом'якшив вимоги кредитної програми для України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Змінити умови для отримання програми вдалося після переговорів з МВФ
  • Зараз на порядку денному - розробка фінансової стратегії

Міжнародний валютний фонд вирішив скасувати попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОП, мита на посилки, податку для цифрових платформ і військового збору. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає РБК-Україна.

"Зараз ніяких prior actions для отримання програми немає. Очікуємо, що на наступне засідання ради директорів МВФ в кінці лютого буде винесено питання України", - повідомила вона.

Відзначимо, що це перший випадок в історії співпраці України з МВФ, коли була скасована необхідність виконання prior actions і переведення цих умов у статус структурних маяків. Зазвичай відбувалося навпаки - маяки через їх невиконання переводилися в статус prior actions.

За словами прем'єра, змінити умови для отримання програми вдалося після переговорів з МВФ: під час візиту до Києва голови Фонду Крісталіни Георгієвої. За домовленістю з Фондом, всі чотири передумови повинні бути виконані після затвердження радою директорів МВФ нової програми.

Скасування prior actions дає можливість раді директорів фонду прийняти рішення щодо кредитування України на одному з найближчих засідань. В результаті, через кілька днів після такого рішення, Україні може бути виділений перший транш кредитної програми. За словами Свириденка, він очікується в розмірі 1,5 млрд доларів.

Також нова програма дає можливість ЄС виділити кредит на 90 млрд євро на 2026-2027 роки. За словами Свириденко, Україна сподівається, що в 2026 році з цієї суми можна буде отримати 60 млрд - попередньо 15 млрд для бюджету і 45 млрд на військові потреби, в 2027 році - 30 млрд (розподіл 15 млрд - на бюджет, а 15 млрд - на військові потреби).

"Зараз це питання, а також якими траншами і коли будуть виділятися гроші, обговорюється", - зазначила вона.

Свириденко підкреслила, що зараз на порядку денному - розробка фінансової стратегії.

"Міністерства фінансів і оборони працюють над уточненням оборонних і бюджетних потреб. Після фіналізації ці розрахунки будуть передані партнерам, що дозволить почати фінансування вже з квітня. Це особливо важливо для забезпечення оборонних і критичних бюджетних витрат", - сказала прем'єр.

Як зазначила Свириденко, всі податкові та митні зміни, які виведені з категорії prior actions, стануть структурними маяками, які треба буде виконати для наступного перегляду програми.

Для цього законопроекти про цифрові платформи, оподаткування посилок, продовження дії 5% військового збору, а також введення ПДВ для ФОП, об'єднають в один великий законопроект (Beautiful Tax Bill).

Щодо ПДВ для ФОП, досягнуто домовленості, що стеля для його застосування буде збільшена з 1 до 4 млн гривень. Таким чином, він торкнеться вже не 660 тисяч представників малого бізнесу, а 257 тисяч.

Термін введення ПДВ для ФОП поки обговорюється з МВФ. За словами Свириденка, це може бути або 2028 рік, або податок вступить в дію з моменту вступу України до ЄС.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроект. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як хочуть оподатковувати віртуальні активи. Проект закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №9319, який переносить набрання чинності підвищенням податків для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування третьої групи.

Про установу: МВФ

Міжнародний валютний фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) — спеціалізована установа і найбільша фінансова організація світу. МВФ може надавати кредити будь-якій зі своїх країн-членів, яка відчуває нестачу іноземної валюти для покриття короткострокових фінансових зобов'язань, повідомляє "Вікіпедія".

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФ

"Ракети завозять прямо перед ударами": гучна заява Зеленського про атаки РФ

14:00Україна
ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

ЗСУ завдали нищівних ударів по важливих об'єктах РФ: деталі потужних "прильотів"

13:02Україна
В США сумніваються в серйозності намірів Росії щодо закінчення війни

В США сумніваються в серйозності намірів Росії щодо закінчення війни

11:50Війна
"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яни Глущенко

"Сказала ні": зірка "Дизель Шоу" жорстко висловився про вчинок Яни Глущенко

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Фінансова чорна смуга позаду: трьом знакам зодіаку нарешті посміхнеться удача

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на малюнку сніговика і оленя за 75 с

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Справжні чистюлі: п'ять знаків зодіаку, які схиблені на порядку

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

Гороскоп на завтра 15 лютого: Дівам - роздратування, Скорпіонам - подарунок

