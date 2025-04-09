Китайські військові в Україні та новий наступ РФ: головні новини України (дайджест)

Новини України 9 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 9 квітня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, ua.depositphotos.com

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Пожежі та поранені: Харків був під масованою атакою дронів

У ніч на 9 квітня Харків був під масованими ударами російських БпПЛА. Спалахнули пожежі, є постраждалі.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, учора ввечері під обстріл ударними безпілотниками потрапили три райони Харкова - Київський, Індустріальний та Основ'янський.

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У Путіна є три цілі на Покровському напрямку: в ISW розкрили деталі

Російська окупаційна армія намагається штурмувати з трьох напрямків на Покровському напрямку, але стикається з контрударами ЗСУ та атаками безпілотників. За 13 місяців спроб захопити Покровськ окупанти зазнали серйозних втрат. В Інституті вивчення війни розповіли, що відбувається на фронті.

Як пишуть аналітики ISW, зараз російські війська переслідують три окремі тактичні цілі на Покровському напрямку.

Губернатори РФ б’ють на сполох: під атакою аеродром "Моздок" і ще пару цілей

У ніч із 8 на 9 квітня 2025 року кілька регіонів Російської Федерації опинилися під звуками вибухів, викликаних, імовірно, атаками безпілотників. Зокрема, удар було завдано по військовому летовищу в Моздоку, що в Північній Осетії. Про це, посилаючись на свідків подій, повідомляє видання "Астра".

О четвертій годині ранку губернатор регіону Сергій Меняйло оголосив про введення режиму безпілотної загрози. Пізніше він повідомив, що системи протиповітряної оборони знищили 15 ворожих дронів.

Червоний рівень небезпеки: Землю накрила буря, що може впливати на самопочуття

У середу, 9 квітня, очікується підвищена сонячна активність — прогнозується червоний рівень небезпеки з К-індексом 7. Такі дані надає ресурс meteoagent, що відстежує активність Сонця та фіксує спалахи на його поверхні.

Вибухи та "прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів

Армія країни-агресора РФ атакувала Україну 55 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками в ніч на 9 квітня.

Запуски дронів велися з районів: Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська - РФ, Чауди - Крим, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на президентській вечері Національного республіканського комітету Конгресу охарактеризував торгову політику Штатів як "війну зі світом", але одразу ж спробував змінити риторику, повідомляє CNN.

Десятки росіян злетіли в повітря: ЗСУ на півдні підірвали КП артполку РФ

Повітряні сили Збройних сил України знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку збройних сил противника в Херсонській області.

Удар по командному пункту ворога стався на тимчасово окупованій території Херсонської області 7 квітня, йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій.

Окупаційна армія країни-агресора РФ фактично почала наступ на Сумську та Харківську області, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Відповідаючи на запитання LB.ua щодо заяви президента Володимира Зеленського про підготовку РФ до нового наступу на Сумську та Харківську області, Сирський сказав: "Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже почався".

"Путін не зможе продовжувати бойові дії": США придумали, як добити режим РФ

Раніше, ні для кого не секрет, що Росія регулярно перевищувала встановлені ліміти видобутку, продаючи нафту за нижчими цінами з мінімальною прибутковістю. Сьогодні ж, за досягнутими домовленостями, всі учасники ринку зобов’язалися спільно нарощувати обсяги виробництва, пояснює доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький 24 Каналу.

Як висновок, за словами експерта, обставини значно погіршують економічне становище Росії. Попри зусилля Путіна, вартість нафти знизилася до менш ніж $50 за барель. У цих умовах продаж нафти стає збитковим.

У Китаї прокоментували участь своїх військовослужбовців у війні проти України

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інформацію про своїх солдатів, яких українські військові взяли у полон у Донецькій області.

Прокоментував ситуацію під час брифінгу офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь. За його словами, Китай не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі у бойових діях.

"Як тільки приземлився": Сирський про деталі удару по ядерному ракетоносцю РФ

Силам оборони України вдалося дроном знищити ворожий дальній бомбардувальник Ту-22М3, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Як розповів він в інтерв'ю Lb.ua, ворожий літак українським захисникам вдалося уразити кілька днів тому.

ЗСУ відновили позиції на сході: у DeepState назвали, де просунувся ворог

Підрозділам Сил оборони України вдалося відновити раніше втрачені позиції в Донецькій області.

Про успіх українських захисників йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState.

Загроза наступу РФ на Суми та Харків: у ЦПД зробили важливу заяву

Російські окупаційні війська активізувалися в напрямку Сумської та Харківської областей.

Однак про наступ безпосередньо на Суми та Харків зараз зарано говорити, заявив у Telegram голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Китайські солдати воюють в Україні: як реагує світ та кого насправді взяли в полон

Нещодавно в ході бойових дій на сході України українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських сил у Донецькій області.

Главред зібрав головне, що варто знати про участь китайських громадян у війні проти України.

ЄС вдарив у відповідь на мита Трампа: що тепер чекає на США

У середу більшість із 27 країн-членів Європейського Союзу підтримали запровадження штрафних мит, частина з яких набуде чинності вже з середини квітня. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що нові тарифи націлені на політично важливі штати США, зокрема охоплюють продукцію з Луїзіани — рідного штату спікера Палати представників Майка Джонсона. До переліку товарів увійшли соєві боби, діаманти, сільськогосподарська продукція, м'ясо птиці та мотоцикли.

Є три "червоні лінії": у Кабміні зробили гучну заяву про угоду зі США

Україна має чітко визначені "червоні лінії" у перемовинах зі США щодо доступу до українських мінералів. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на спільному з європосадовцями брифінгу з нагоди засідання Ради асоціації Україна-ЄС 9 квітня, передає Європейська правда.

Україну атакує потужний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку

Погода в Україні 10 квітня буде морозною. У багатьох областях прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження. У багатьох областях оголошено ІІ рівень небезпечності. У Карпатах очікується сильний сніг та хуртовини. У деяких областях буде ожеледиця.

Чи є привід для паніки: у Генштабі ЗСУ зробили заяву про наступ на Суми та Харків

В Україні нема приводів для страху та істерик на фоні "наступу на Суми та Харків". Ситуація на північній ділянці фронту не змінилась. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо не вдаватися до маніпуляцій і почитати першоджерело – інтерв’ю головкома Сирського "Лівому берегу", то навіть без додаткових знань очевидно, що про принципові зміни на фронті не йдеться. А про інтенсивні бойові дії на фронті щодня й щовечора говорять і Генштаб, і президент", - написав Лиховій.

Трамп дав задню і оголосив нове рішення щодо тарифів - що відомо

Дональд Трамп оголосив про різке підвищення мита на китайські товари до 125% через недружню торговельну політику Пекіна. Водночас Сполучені Штати запропонували 90-денну паузу для зниження взаємних тарифів із понад 75 країнами. Про це написав президент США Дональд Трамп у дописі в соціальній мережі Truth Social.

155 осіб уже на фронті: Зеленський розкрив нові дані про участь китайців у війні

В російській армії воює 155 громадян Китаю. Ймовірно, китайських громадян, які воюються проти України, набагато більше. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, пише Суспільне.

РФ готує наступ ще в двох областях - Зеленський про цілі операції на Бєлгородщині

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські Сили оборони зірвали плани Росії щодо формування ударного угруповання на Курському напрямку, де ворог зосередив понад 67 тисяч військових для можливого наступу на Сумщину. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, передає lb.ua.

"Припиніть стукати пальцем": Зеленський відповів на звинувачення в зриві угоди з США

Технічний раунд переговорів між Україною та США щодо угоди про надра відбудеться у Вашингтоні 11-12 квітня. Делегацію очолить заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами, пише Суспільне.

"Сєпар, який народився в Україні": Зеленський висказався про спецпредставника РФ

Спецпредставник Путіна українського походження Кирило Дмитрієв веде перемовини зі США щодо розблокування санкцій і доступу до російських надр. Про це президент Зеленський сказав на зустрічі із журналістами, передає Суспільне.

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