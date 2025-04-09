ЗСУ відновили позиції на сході: у DeepState назвали, де просунувся ворог

Українським захисникам вдалося відновити позиції на Донеччині.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

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Силам оборони України вдалося відновити раніше втрачені позиції

РФ просунулася в Донецькій області

Підрозділам Сил оборони України вдалося відновити раніше втрачені позиції в Донецькій області.

Про успіх українських захисників йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState.

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Уточнюється, що українським захисникам вдалося відновити позиції біля Котлиного в Донецькій області.

/ deepstatemap.live

Водночас підкреслюється, що армія країни окупанта РФ просунулася в районі Катеринівки, Калинового та Надеждинки Донецької області

"Сили Оборони України відновили позиції біля Котлиного. Ворог просунувся біля Катеринівки, Калинового та Надеждинки", - ідеться в повідомленні.

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Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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