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Пожежі та поранені: Харків був під масованою атакою дронів

Анна Ярославська
9 квітня 2025, 06:55
309
Учора ввечері під ворожий обстріл ударними безпілотниками потрапили три райони Харкова.
8 квітня обстріл Харкова
Обстріл Харкова 8 квітня був масованим / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • У Харкові спалахнули пожежі після атаки дронів
  • Є постраждалі

У ніч на 9 квітня Харків був під масованими ударами російських БпПЛА. Спалахнули пожежі, є постраждалі.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, учора ввечері під обстріл ударними безпілотниками потрапили три райони Харкова - Київський, Індустріальний та Основ'янський.

відео дня

Влучення були по цивільних підприємствах, складських і виробничих будівлях та СТО. Сталося 6 осередків загоряння. Загальна площа пожежі становила понад 1200 м кв.

За попередніми даними, двоє людей постраждали.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.

  • Атака на Харків 8 квітня 2025 року
    Атака на Харків 8 квітня 2025 року Фото: ДСНС
  • Атака на Харків 8 квітня 2025 року
    Атака на Харків 8 квітня 2025 року Фото: ДСНС
  • Атака на Харків 8 квітня 2025 року
    Атака на Харків 8 квітня 2025 року Фото: ДСНС
  • Атака на Харків 8 квітня 2025 року
    Атака на Харків 8 квітня 2025 року Фото: ДСНС
  • Атака на Харків 8 квітня 2025 року
    Атака на Харків 8 квітня 2025 року Фото: ДСНС

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що російська армія завдала близько 20 ударів по Основ'янському, Індустріальному, Шевченківському та Київському районах.

Більшість ударів припала на Основ'янський район - близько 15 ударів із 20, усі вони - по промисловій зоні. У Київському районі пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Чубенко також повідомив, що внаслідок ударів РФ постраждали двоє людей: 65-річний охоронець, який має поранення голови та гостру реакцію на стрес, а також допомога медиків через гостру реакцію на стрес знадобилася 50-річній жінці.

Пожежі та поранені: Харків був під масованою атакою дронів
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - У Харківській обласній прокуратурі розповіли подробиці атаки на Харків:

Скриншот

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері 8 квітня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед".

У ніч на 8 квітня російські окупанти атакували дронами і з важкої артилерії мирні населені пункти Дніпропетровської області. Унаслідок цього було пошкоджено інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, підприємство та приватні будинки.

У ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів - повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники. Українські захисники збили 53 повітряні цілі.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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