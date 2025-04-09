Пожежі та поранені: Харків був під масованою атакою дронів

Учора ввечері під ворожий обстріл ударними безпілотниками потрапили три райони Харкова.

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Обстріл Харкова 8 квітня був масованим / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

У Харкові спалахнули пожежі після атаки дронів

Є постраждалі

У ніч на 9 квітня Харків був під масованими ударами російських БпПЛА. Спалахнули пожежі, є постраждалі.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, учора ввечері під обстріл ударними безпілотниками потрапили три райони Харкова - Київський, Індустріальний та Основ'янський.

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Влучення були по цивільних підприємствах, складських і виробничих будівлях та СТО. Сталося 6 осередків загоряння. Загальна площа пожежі становила понад 1200 м кв.

За попередніми даними, двоє людей постраждали.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики та комунальні служби.

Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що російська армія завдала близько 20 ударів по Основ'янському, Індустріальному, Шевченківському та Київському районах.

Більшість ударів припала на Основ'янський район - близько 15 ударів із 20, усі вони - по промисловій зоні. У Київському районі пошкоджено близько 10 приватних будинків.

Чубенко також повідомив, що внаслідок ударів РФ постраждали двоє людей: 65-річний охоронець, який має поранення голови та гостру реакцію на стрес, а також допомога медиків через гостру реакцію на стрес знадобилася 50-річній жінці.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - У Харківській обласній прокуратурі розповіли подробиці атаки на Харків:

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, увечері 8 квітня російські окупанти атакували Дніпро ударними безпілотниками типу "Шахед".

У ніч на 8 квітня російські окупанти атакували дронами і з важкої артилерії мирні населені пункти Дніпропетровської області. Унаслідок цього було пошкоджено інфраструктуру, житлові багатоповерхівки, підприємство та приватні будинки.

У ніч на 6 квітня російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів - повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники. Українські захисники збили 53 повітряні цілі.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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