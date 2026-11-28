Польський міністр переконаний, що ракетний терор не здатний зламати українську армію, а успіхи Києва у війні тільки зростають.

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Сікорський висміяв російську пропаганду через українські удари / колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, УНІАН

Головне із заяви Сікорського:

Успіхи України у війні з Росією набирають обертів

Москва заперечувала існування України, а тепер обурюється ударами

Диктаторські режими мають перевагу завдяки залякуванню

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висміяв реакцію Кремля на українські удари по Лівії. Він нагадав, що ще недавно країна-агресор Росія заперечувала навіть існування України. Польський дипломат також переконаний, що російський ракетний терор не здатний зламати українське військо. Про це він сказав в інтерв’ю Wirtualna Polska.

Привід для іронії дала реакція російського медійного простору на українські операції далеко за межами лінії фронту. Очільник польської дипломатії вважає, що саме вона найкраще показує, як змінюється баланс у війні.

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"Я насправді бачу, що успіхи України набирають обертів. Просто подивіться, що про це кажуть російські пропагандисти: "Як українці сміють атакувати в Африці?" Непогано для нації та країни, саме існування яких вони заперечували", - заявив Сікорський.

Він також додав, що успіхи України у війні з Росією набирають обертів, а російський ракетний терор проти Києва не здатний зламати українську армію.

"Київ можна знелюднити, але українська армія все одно стримуватиме наступ", - наголосив польський міністр.

Водночас глава МЗС Польщі визнає, що в протистоянні із Заходом диктатури мають свої козирі.

За його словами, авторитарні режими завжди матимуть фору перед демократіями, бо спираються на залякування та провокації.

Сікорський також зауважив, що в Москві дуже серйозно сприймають його висловлювання. За його словами, це приносить йому "особливе задоволення".

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Що відомо про операцію ЗСУ біля берегів Лівії

Президент України Володимир Зеленський говорив, що українські морські дрони затопили російський корвет "Меркурій" поблизу Лівії. Разом із кораблем знищено бойовий гелікоптер Ка-27, а ще одну ціль, суховантаж, що перевозив зброю, уражено.

За його словами, до виконання завдання залучили бійців Служби безпеки України та інших структур Сил оборони.

"Усе відбулося поблизу берегів Лівії. Наші воїни задіяли сім морських дронів українського виробництва. Попри всі намагання ворога протидіяти був затоплений російський корвет "Меркурій", і це один із найновіших їхніх кораблів, його прийняли на озброєння вже у час повномасштабної війни у 2023 році", - наголосив глава держави.

Атака на російський корвет у Лівії - останні новини

Як повідомляв Главред, 22 листопада ЗМІ писали, що у порту Бенгазі на сході Лівії стався серйозний інцидент за участю російського військового корабля. Після потужного вибуху корабель опинився охоплений вогнем.

Міністерство закордонних справ уряду національної єдності Лівії засудило військові операції України проти російських кораблів поблизу Бенгазі. У МЗС наголосили, що продовження російсько-української війни не дає жодній зі сторін права поширювати свої військові операції на територію Лівії або використовувати її як арену для "зведення рахунків".

Речник МЗС України Георгій Тихий відповів, що Україна нікого не втягує у війну і нікуди її не переносить, а її удари спрямовані лише проти агресора. Він додав, що Україна захищається від країни-агресора - РФ - і діє в рамках міжнародного права.

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