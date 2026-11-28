Ви дізнаєтеся:
- Як Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк відзначили перший місяць сина
- У чому актриса зізналася щодо догляду за малюком
Українська актриса Катерина Тишкевич та її чоловік Валентин Томусяк відзначили важливий день для свого первістка, якому виповнився рівно 1 місяць. На честь сімейної події артистка опублікувала в Instagram серію теплих кадрів із домашньої фотосесії, вперше показавши обличчя Даніеля.
За словами актриси, для неї особливо зворушливо щодня помічати найменші зміни в зовнішності малюка, який перебуває на грудному вигодовуванні. Тишкевич зазначила, що їй дивно усвідомлювати, як ріст дитини пов’язаний з участю її власного тіла.
"Даніелю сьогодні виповнюється місяць. Як цікаво щодня спостерігати за мікрозмінами на його обличчі й усвідомлювати, що частина цих змін відбувається буквально за безпосередньої участі твого тіла", - поділилася Катерина.
Артистка зізналася, що в перші дні після народження сина їй було непросто впоратися з хвилюванням, тоді як Валентин з самого початку почувався впевненіше. Згодом молода мама освоїлася у догляді за дитиною, а до першого свята малюка в гості приїхали його бабуся й дідусь.
"Наш тато з самого початку був у всьому цьому сміливішим, а я ось тільки зараз навчилася без паніки одягати нашому жучку памперс. Привітати Данелика з першим маленьким ювілеєм приїхали дідусь і бабуся з Одеси, а моя мама привезла йому новенький одяг і розкішний гризунок", - поділилася радістю актриса.
Відео Катерини Тишкевич із сином дивіться тут.
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