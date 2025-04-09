Китайські солдати воюють в Україні: як реагує світ та кого насправді взяли в полон

Українські військові взяли в полон громадян Китаю, які брали учать у бойових діях на боці Росії безпосередньо в Україні, що є "тривожним" сигналом.

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Китайські військові з'явились в Україні - яка їх ціль та як реагує світ / Колаж: Главред

​Про що йдеться у матеріалі:

Коли та як українські військові взяли в полон громадян Китаю

Як реагує США, Китай та Росія на китайських військових в Україні

Як китайські громадяни могли опинитись у лавах армії РФ та які їх мотиви

Нещодавно в ході бойових дій на сході України українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських сил у Донецькій області.

Главред зібрав головне, що варто знати про участь китайських громадян у війні проти України.

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Коли та як українські військові взяли в полон громадян Китаю

8 квітня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України захопили в полон двох громадян Китаю, які брали участь у бойових діях на боці Росії. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил. Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати", — наголосив президент.

Він додав, що цих осіб затримали на території Донецької області, і наразі вони перебувають під контролем Служби безпеки України.

Дивіться відео на якому показано полоненого громадянина Китаю, який воював у складі армії Росії:

Фото: скріншот

За його словами, це свідчить про те, що Путін не планує припиняти війну, а навпаки — намагається розширити масштаби бойових дій. Президент наголосив на необхідності рішучої реакції з боку США, країн Європи та всього цивілізованого світу, який прагне миру.

Під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Бельгії президент Володимир Зеленський розповів нові подробиці щодо захоплення в полон китайських військових на Донеччині.

За його словами, підрозділи Сил оборони України вступили в бій поблизу Тарасівки та Білогорівки з шістьма військовослужбовцями з Китаю, двоє з яких були взяті в полон.

"Відповідно, є документи, є їхні паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це — дуже важливий елемент і Сполученим Штатам треба більше звернути увагу тому, що відбувається", — сказав глава держави.

Володимир Зеленський / Фото: скріншот із відео

Зеленський акцентував увагу на важливій різниці між участю у війні північнокорейських та китайських військових. Він підкреслив, що якщо солдати КНДР діяли на території Росії, зокрема в Курській області, то китайці вже воюють безпосередньо на українській землі.

Президент підкреслив, що це черговий приклад міжнародної військової підтримки російської агресії, адже після Ірану та Північної Кореї, китайська присутність фіксується вже всередині України. На його думку, ця ситуація потребує термінового обговорення з міжнародними партнерами.

"Ми — сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації американці будуть говорити більше з українцями, а потім з „руськіми", — додав президент.

Зеленський також висловив очікування, що Китай надасть офіційну реакцію, і повідомив, що дав відповідні доручення міністру закордонних справ Андрієві Сибізі та міністру оборони Рустему Умєрову встановити контакт із китайською стороною для з’ясування обставин.

Посла Китаю "викликали на килим" в МЗС України

Міністерство закордонних справ України викликало посла Китаю для надання роз’яснень щодо участі громадян КНР у бойових діях на боці Росії. У Києві рішуче засудили цей факт і вимагають офіційних пояснень від Пекіна. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у своєму дописі в соцмережі X.

"Ми рішуче засуджуємо залучення Росією громадян Китаю до її агресивної війни проти України, а також їхню участь у бойових діях проти українських військ. Ми викликали тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні до МЗС, щоб засудити цей факт і вимагати пояснень", – йдеться у повідомленні.

Андрій Сибіга / Фото: Главред

Сибіга наголосив, що участь китайських громадян у збройних силах держави-агресора підриває довіру до Пекіна як до відповідального члена Ради Безпеки ООН та ставить під сумнів офіційно задекларовану мирну позицію Китаю.

Яка бригада взяла в полон громадян Китаю

Бійці 1-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади нещодавно взяли в полон громадянина Китайської Народної Республіки. Про це повідомили на офіційній сторінці підрозділу у Facebook.

"Він (громадянин Китаю – ред.) перебував на ворожому боці — в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ. Наразі з полоненим проводяться всі необхідні процесуальні дії українськими правоохоронними органами", - йдеться у дописі.

Кого насправді взяли в полон українські військові

Як зазначив командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов, позивний "Осман", китайські військові, які воюють на боці Росії, добре володіють російською мовою та демонструють високу підготовку в бою.

"Китайців взяли в полон. В Інтернеті один за одним пабліки публікують смішного китайця, який насправді далеко не лох", — зазначив він.

За його словами, ці військові прибули не для того, щоб повністю замінити росіян на передовій, а з метою навчання. Вони мають прикриття у вигляді спеціально підготовлених легенд, що ще раз підтверджує їхню організованість та рівень підготовки.

Реакція Пекіну

Китайський уряд наразі уточнює з Україною інформацію щодо громадян КНР, захоплених у полон українськими військовими в Донецькій області під час бойових дій на боці російських окупаційних військ. Про це заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Китай уточнює інформацію (про полонених своїх громадян – ред.) із українською стороною. Дозвольте мені підкреслити – уряд Китаю завжди просить своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-яких форм участі у збройних конфліктах та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони", – сказав Лінь

Водночас дипломат не зміг дати чіткої відповіді на питання про наявність контактів між Києвом і Пекіном із цього приводу, зазначивши, що не володіє відповідною інформацією.

Яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Коментуючи заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який наголосив, що участь китайських громадян у війні на боці Росії ставить під сумнів нейтральну позицію Китаю та підриває його авторитет як постійного члена Ради Безпеки ООН, Лінь Цзянь відповів, що Пекін дотримується об'єктивної та неупередженої позиції у питанні "української кризи".

"Такі претензії не мають підстав. Насправді позиція Китаю щодо української кризи (так у КНР називають російську агресію проти України – ред.) є дуже чіткою та широко визнана міжнародною спільнотою. Українській стороні необхідно правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю, направлену на політичне врегулювання кризи", – сказав Лінь.

Реакція США

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс прокоментувала інформацію про участь китайських громадян у війні проти України, наголосивши на зростаючій ролі Китаю в підтримці російської агресії. Виступаючи на пресконференції 8 квітня, вона заявила, що новини про захоплення у полон двох громадян КНР, які воювали на боці Росії, є "тривожними".

"Китай є головним спонсором Росії у війні в Україні. Китай постачає майже 80% товарів подвійного призначення, необхідних Росії для ведення війни. 80% надходить з Китаю", – додала вона.

Брюс також процитувала президента США Дональда Трампа, який застеріг, що подальша взаємодія між Росією та Китаєм — двома ядерними державами — лише посилить глобальну нестабільність і поставить під загрозу безпеку, стабільність і добробут США та інших країн.

"Я думаю, що це ще мʼяко сказано", – зазначила Брюс.

Реакція Кремля

У Кремлі відмовилися коментувати заяву президента України Володимира Зеленського про полонених китайців, які воювали у складі російських військ на території України.

Дмитро Пєсков / Фото: скріншот із відео

"Я ніяк не можу прокоментувати цю інформацію", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков 9 квітня.

Як китайські громадяни могли опинитись у лавах армії РФ

Тим часом американський Інститут вивчення війни повідомив, що різні російські структури активно вербують до армії вразливих трудових мігрантів як у Росії, так і за її межами. Наприклад, у 2024 році влада Індії виявила мережу торгівлі людьми, організовану через фіктивні пропозиції роботи, яка змушувала індійських громадян підписувати контракти з Міноборони РФ для участі у війні проти України.

"У жовтні 2024 року влада Індії та Росії об'єднали зусилля для репатріації індійських громадян, які недобровільно приєдналися до російської армії, а Китайська Народна Республіка (КНР) може продемонструвати непричетність свого уряду до участі своїх громадян у цій війні, зробивши подібні кроки в майбутньому", - йдеться у звіті аналітиків.

Відділ комунікацій ОТУ "Луганськ" у коментарі УП повідомив, що громадянин Китаю, захоплений у полон під час боїв поблизу Білогорівки, розповів, що приєднався до російської армії через посередника в КНР, заплативши за це 300 тисяч рублів.

За словами полоненого, він приєднався до групи громадян КНР, які проходили базову підготовку на окупованій Луганщині. Основною мотивацією для вступу до війська стало прагнення отримати російське громадянство. Деякі з його товаришів мали проблеми із законом на батьківщині.

Зараз затриманий співпрацює зі слідством, його особу та громадянство офіційно підтверджено. Він також повідомив, що його родина була в курсі його планів, хоча офіційно виїхав з країни як турист.

"Через мовний бар’єр він не повною мірою орієнтувався в обстановці під час штурмових дій. У ході бою група зазнала втрат і, не маючи можливості продовжувати опір, вирішила здатися", - йдеться у повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко також звернув увагу на суперечність між публічними закликами Китаю до миру і фактичною участю китайських найманців у бойових діях на боці Росії в Європі. За його словами, така ситуація потребує міжнародної реакції — подібно до того, як свого часу відреагувала Індія на вербування своїх громадян.

"Китайські військові перебувають на суверенній території України в складі російських окупаційних військ, а Китай публічно підтримує територіальну цілісність нашої держави", - резюмував він.

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