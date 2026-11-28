Під удар потрапили губернатор Мурманської області, віцегубернатор Кубані та заступник головкома ПКС.

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У Росії розгортається чистка серед чиновників і військових / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Ключові тези:

Кремль карає посадовців за невиконання завдань

Чиновників роблять крайніми за невдачі Росії у війні

Арешти мають бути сигналом для інших органів влади

Російська влада за кілька днів висунула нові кримінальні звинувачення або дала хід старим справам проти низки регіональних чиновників і військових. Це може свідчити про скоординовану чистку: Кремль, імовірно, карає посадовців за невиконання завдань і перекладає на них відповідальність за невдачі країни-агресора Росії у війні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що найбільший розголос мала справа першого заступника губернатора Краснодарського краю Ігоря Галаса. 26 листопада після звинувачень у корупції у нього та його родини вилучили майно вартістю понад 970 мільйонів рублів. Відповідачами в цивільному позові, крім самого Галаса, вказано ще 13 осіб, чиї імена не розголошують.

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Двома днями раніше, 24 листопада, затримали губернатора Мурманської області Андрія Чібіса. А 27 листопада колишньому очільнику Тамбовської області Максиму Єгорову винесли вирок за корупційними статтями: 11 років позбавлення волі.

"Кремль може карати високопосадовців, які не змогли забезпечити досягнення цілей Кремля, і може надсилати сигнали іншим органам влади, щоб заохотити їхню наполегливість у виконанні своїх обов'язків та забезпеченні досягнення цілей Кремля. Кремль також може намагатися знайти цапа-відбувайла на чиновниках за нещодавні невдачі Росії", - йдеться у звіті.

На думку аналітиків, Чібіса можуть зробити винним у тому, що російські проєкти в Арктиці відстають від графіка. Галасу ж, імовірно, припишуть збої протиповітряної оборони, нестачу пального та економічні проблеми Кубані.

Хто може розплатитися за Керченський міст

Окремо в ISW проаналізували затримання заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ полковника Юрія Грехова. Офіційно його звинувачують в отриманні хабара у великому розмірі, однак аналітики допускають, що справжньою причиною стали провали російської ППО, зокрема під час оборони Керченського мосту.

Цю версію підтримує й російський військовий блогер, близький до ПКС. Він переконаний, що нещодавні українські удари, які зруйнували частину дорожнього полотна мосту, стали для керівництва "останньою краплею". За його словами, у Москві більше не мають наміру слухати "рутинні виправдання", що й коштувало Грехову посади.

​Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред ​

В ISW вписують цю історію в ширшу тенденцію: з армії прибирають командирів, які або втратили довіру керівництва, або опинилися в центрі корупційних скандалів.

"Переслідування регіональних чиновників і військових може бути частиною ширшої стратегії Кремля: покарання посадовців за невиконання завдань, демонстрації контролю над владною вертикаллю та пошуку відповідальних за проблеми, з якими стикається Росія", - йдеться у звіті.

Чого найбільше боїться Кремль

Оперна співачка, громадська діячка та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова вважає, що внутрішній опір і масові виступи можуть перешкодити планам Кремля.

За її словами, для зміни політичної ситуації в Росії може вистачити 50 тисяч протестувальників, якщо силові структури відмовляться виконувати накази Володимира Путіна.

"Головне завдання зараз - домогтися того, щоб наказ Путіна було саботовано, навіть якщо він натисне на умовну "червону кнопку". Можливо, вже є люди, які не стануть виконувати наказ. Однак систематичні виходи незадоволених і протестуючих росіян на вулиці стали б додатковою гарантією цього", - заявила вона.

Кадрові чистки в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін може готувати кадрові перестановки у керівництві тимчасово окупованого Криму. Зокрема, за даними партизанського руху "АТЕШ", посаду може залишити призначений Росією глава півострова Сергій Аксьонов.

Також раніше Кремль розпочав непублічну підготовку до заміни керівників одразу трьох стратегічно важливих регіонів Росії - Бєлгородської, Брянської областей та Республіки Дагестан.

Водночас російське командування погрожує відправити офіцерів у штурми, якщо найближчими тижнями не буде просування на Запорізькому напрямку. Причина в тому, що звіти про вихід до Новомиколаївки та Покровського розходяться з реальною лінією фронту на 20-30 км.

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