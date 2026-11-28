Ви дізнаєтеся:
- Що написав Філіп Кіркоров про раптову смерть свого пса
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Російський співак-путініст Філіп Кіркоров повідомив про смерть свого собаки породи мальтипу на прізвисько Леброн, якому було всього 1 рік. Про загибель улюбленця артист розповів в Instagram, зізнавшись підписникам, що важко переживає втрату.
У публікації співак зазначив, що смерть малюка стала для нього справжнім ударом і залишила після себе лише порожнечу та біль. Він також зі сльозами на очах попрощався зі своїм чотирилапим другом. Більше того, путініст виклав фото разом з улюбленцем, додавши до нього траурну стрічку.
"Вчора не стало Леброна… Порожнеча і біль. Нашому малюку-мальтипу був усього лише рік. Біжи по веселці, мій хлопчику", - написав Кіркоров.
Однак замість співчуття артист зіткнувся з хвилею критики в коментарях. Підписники припустили, що причиною смерті цуценяти міг стати його спосіб життя, адже співак брав малюка з собою у постійні роз’їзди і на галасливі заходи.
"Змучили бідну собачку, хіба можна тягати її всюди, де софіти, спалахи та галас"
"Тягав його всюди, як річ... Бідна тваринка"
"Цуценя до року спить 20 годин і 4 години активності. Ця дитина весь час висіла під пахвою"
Нагадаємо, Кіркоров вже давно тримає вдома кількох собак різних порід, серед яких далматинці, чау-чау, мальтипу та лабрадудль. У серпні 2025 року у нього помер японський шпіц Харі, який прожив у родині 16 років, після чого співак навіть просив знайомих більше не дарувати йому тварин через важкі переживання, пов’язані з втратою улюбленців.
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