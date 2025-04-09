Вибухи та 'прильоти' у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів

Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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РФ атакувала Україну дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DefenceU

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РФ атакувала Україну 55 ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами

Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина

Армія країни-агресора РФ атакувала Україну 55 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками в ніч на 9 квітня.

Запуски дронів велися з районів: Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська - РФ, Чауди - Крим, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

/ Главред

"Станом на 8:30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 8 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина", - йдеться в повідомленні.

/ t.me/kpszsu

Подробиці ударів РФ

Ворог розбив відділення АТ Укрпошта в Добропіллі на Донеччині, повідомила пресслужба компанії. "Сьогодні росіяни розтрощили наше відділення в Добропіллі на Донеччині", - йдеться в повідомленні компанії.

За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, біля відділення вдарили два дрони. "Новий день - нова поразка нашої поштової інфраструктури. Складається враження, що б'ють по моєму звичному маршруту. Цього разу два "шахеди" вдарили біля нашого відділення Укрпошти в Добропіллі, де сьогодні працює частина нашої міцної команди з Покровська", - написав Смілянський.

/ Facebook/ukrposhta

Раніше два відділення Укрпошти в Донецькій і Сумській областях потрапили під російський обстріл.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні вперше представили дрон, який збиває БПЛА. Український дрон-перехоплювач може працювати на висоті до 5 км і летить зі швидкістю 200 км/год.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ ліквідували дрон-розвідник РФ за $300 тис. Українські зенітники знищили російський безпілотник.

Як писав Главред, раніше російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів - повітряного, наземного і морського базування, а також ударні безпілотники. Українські захисники збили 53 повітряні цілі.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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