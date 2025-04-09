Вибухи та 'прильоти' у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів

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- РФ атакувала Україну 55 ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами
- Унаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина
Армія країни-агресора РФ атакувала Україну 55 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками в ніч на 9 квітня.
Запуски дронів велися з районів: Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська - РФ, Чауди - Крим, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 8:30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. 8 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина", - йдеться в повідомленні.
Подробиці ударів РФ
Ворог розбив відділення АТ Укрпошта в Добропіллі на Донеччині, повідомила пресслужба компанії. "Сьогодні росіяни розтрощили наше відділення в Добропіллі на Донеччині", - йдеться в повідомленні компанії.
За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, біля відділення вдарили два дрони. "Новий день - нова поразка нашої поштової інфраструктури. Складається враження, що б'ють по моєму звичному маршруту. Цього разу два "шахеди" вдарили біля нашого відділення Укрпошти в Добропіллі, де сьогодні працює частина нашої міцної команди з Покровська", - написав Смілянський.
Раніше два відділення Укрпошти в Донецькій і Сумській областях потрапили під російський обстріл.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що в Україні вперше представили дрон, який збиває БПЛА. Український дрон-перехоплювач може працювати на висоті до 5 км і летить зі швидкістю 200 км/год.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ ліквідували дрон-розвідник РФ за $300 тис. Українські зенітники знищили російський безпілотник.
Як писав Главред, раніше російські війська здійснили комбіновану атаку на Україну, використавши ракети різних типів - повітряного, наземного і морського базування, а також ударні безпілотники. Українські захисники збили 53 повітряні цілі.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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