Не всі пари подолали цю позначку, залишившись вірними одне одному.

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Ольга Сумська та Олена Кравець - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська, 1+1

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Яка зіркова пара вже відсвяткувала мідне весілля

Хто зі знаменитостей відкрито говорив про зради в шлюбі

В українському шоу-бізнесі чимало зіркових союзів, які витримали випробування славою, кризами та десятиліттями спільного життя. Главред розповість про найміцніші сім’ї артистів і про те, які випробування їм довелося пройти заради збереження кохання.

Павло та Марина Зіброві

Павло та Марина Зіброві одружилися 25 серпня 1994 року - саме в день народження нареченої, коли артисту було 37 років, а його обраниці - 35. До цієї зустрічі обоє мали за плечима невдалі перші шлюби, що завершилися розлученнями. У 1997 році у подружжя народилася спільна донька Діана, яка з часом почала працювати в команді батька. Також сім’я виховувала сина Марини від першого шлюбу Олександра, а у Павла є старший син Сергій.

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За 3 десятиліття Марина стала для співака не просто дружиною, а й директором, і головною музою - саме їй Зібров присвятив свій культовий хіт "Марина". Артист з гумором називає себе "підкаблучником" і жартує, що головний девіз їхньої родини звучить так: "Як тато скаже, так по-маминому й буде". За словами Павла, їхній союз тримається на довірі та гуморі, хоча Марина суворо стежить за дисципліною в колективі й може попросити замінити дівчат у балеті, якщо відчуває з їхнього боку надмірну увагу до чоловіка.

Павло Зібров із дружиною та донькою / instagram.com/pavlo_zibrov

Руслана Лижичко та Олександр Ксенофонтов

Переможниця Євробачення Руслана Лижичко одружена зі своїм продюсером Олександром Ксенофонтовим з 28 грудня 1995 року. Вони познайомилися в середині 1990-х на студії звукозапису й одружилися всупереч опору батьків. Відтоді подружжя нерозлучне як у житті, так і в роботі: Олександр є продюсером співачки, і вони разом реалізують музичні та соціальні проєкти.

Руслана не приховує, що у союзі двох амбітних і творчих людей не обходиться без емоційних суперечок і ревнощів - одного разу в їхньому шлюбі навіть виникла реальна загроза розлучення, але саме під час дискусій у них народжуються найкращі ідеї. Спільних дітей у пари немає: співачка відверто розповідала про спроби ЕКЗ та втрату вагітності на ранньому терміні у 2010 році через сильну перевтому, проте зізнавалася, що все ще розглядає можливість стати матір’ю.

Руслана Лижичко з чоловіком / фото: instagram.com, Руслана Лижичко

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Роман акторів Ольги Сумської та Віталія Борисюка спалахнув у 1990-х роках під час спільної роботи в театрі, вже після народження старшої доньки актриси Антоніни. Початок стосунків був непростим, оскільки Сумська на той момент ще була одружена з Євгеном Паперним. Сама актриса пізніше згадувала цей любовний трикутник з посмішкою, вважаючи їхню зустріч з Віталієм неминучою. Офіційно пара узаконила стосунки 6 травня 1996 року, а в 2002-му у них народилася донька Анна.

За понад 30 років спільного життя подружжя пройшло через серйозні випробування і навіть опинялося на межі розлучення. Ольга Сумська відверто розповідала про давні зради чоловіка, які з часом навчилася сприймати як важкий життєвий урок. Подолати кризи та зберегти сім’ю парі допомогли щирі розмови, вміння прощати та спільні сімейні цінності.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Олена та Сергій Кравці

Історія кохання Олени та Сергія Кравців почалася ще наприкінці 1990-х, у студентські роки, завдяки спільній пристрасті до КВН. У вересні 2002 року пара відсвяткувала весілля, коли актриса перебувала на 5-му місяці вагітності, а вже в лютому 2003-го у них народилася донька Марія. У липні 2016 року сім’я поповнилася двійнятами Іваном та Катериною, хоча до цього Олені довелося пережити 2 викидні через надмірні робочі навантаження.

У 2025 році в мережі активно обговорювали чутки про можливе розлучення пари, а в жовтні того ж року Сергій Кравець приєднався до лав ЗСУ. На початку 2026 року Олена підтвердила, що вони не розлучені, хоча й переживають складний етап у стосунках. Однак незабаром намітилося потепління: 14 лютого 2026 року військовослужбовець несподівано з’явився на виставі дружини з квітами, що стало очевидним знаком зближення подружжя.

Олена Кравець із чоловіком / instagram.com/lennykravets

Ірина Федишин та Віталій Човник

Співачка Ірина Федишин та її продюсер Віталій Човник разом уже понад 20 років - їхній шлюб було укладено 29 липня 2006 року, коли артистці було всього 19 років. Майбутні подружжя познайомилися після концерту, коли Віталій підійшов до співачки за автографом. Незважаючи на те, що на початку стосунків вони жили в різних містах, роман розвивався стрімко, і вже через півроку хлопець зробив коханій пропозицію.

Сьогодні Човник повністю відповідає за менеджмент, логістику та просування своєї дружини, а разом пара виховує двох синів - Юрія та Олега. У жовтні 2026 року їм довелося пережити найважче випробування: подружжя втратило довгоочікувану доньку Вероніку на пізньому терміні вагітності, а сама співачка зіткнулася з серйозними ускладненнями після пологів.

Ірина Федишин та Віталій Човник / фото: instagram.com, Віталій Човник

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