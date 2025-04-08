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"У Трампа сталевий хребет": президент США ввів 104% мита проти Китаю

Віталій Кірсанов
8 квітня 2025, 21:47
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Нові жорсткі тарифи набули чинності і почнуть діяти з 9 квітня.
Трамп запровадив 104% мита проти Китаю
Трамп запровадив 104% мита проти Китаю / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Що сказали в Білому домі:

  • Китайці хочуть укласти угоду
  • Трамп доручив укладати "індивідуальні" торговельні угоди

Сполучені Штати Америки офіційно ввели мита в розмірі 104% щодо Китаю. Про це заявила прессекретарка Трампа Керолайн Левітт, повідомляє CNN.

Зазначено, що нові жорсткі тарифи набули чинності та почнуть діяти з 9 квітня.

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"Такі країни, як Китай, які вирішили помститися і спробували подвоїти своє погане поводження з американськими робітниками, роблять помилку. У президента Трампа сталевий хребет, і він не зламається. Китайці хочуть укласти угоду, вони просто не знають, як це зробити", - сказала вона.

За словами Лівітт, Трамп доручив своїй торговельній команді укладати "індивідуальні" торговельні угоди з країнами, які бажають вести переговори після заяви президента про глобальну тарифну політику минулого тижня.

"Уся адміністрація завжди говорила, що президент Трамп готовий підняти слухавку і поговорити. І президент зустрівся зі своєю торговою командою сьогодні вранці, і він доручив їм укладати індивідуальні торговельні угоди з кожною країною, яка звернеться до цієї адміністрації з проханням укласти угоду", - повідомила вона.

Введення мит США - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 3 квітня Дональд Трамп оголосив про введення 54% тарифів на весь китайський імпорт у США. Це найвищий показник серед усіх іноземних держав.

У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.

Міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що адміністрація Дональда Трампа ввела 10% мита проти українських товарів. За її словами, в України все ще є шанси домовитися на інші умови - американська заява чітко говорить про таку можливість.

Водночас, політолог, викладач КНУ ім. Шевченка Петро Олещук заявив, що рішення Дональда Трампа про введення мит розпалює глобальну торговельну війну, яка не лише змінює економічні баланси, а й руйнує усталений світовий порядок, послаблюючи лідерство США і розколюючи Захід.

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