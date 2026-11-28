Окрім кадрових питань, президент обговорив продовження закупівель пікапів, постачання ППО й турелей та роботу над системою FREYJA.

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Зеленський анонсував нові призначення в армії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне із заяви:

Президент анонсував нові кадрові рішення у війську

Призначення погодять з міністром оборони і головкомом

Україна готує продовження закупівель пікапів

Президент Володимир Зеленський обговорив із заступником керівника Офісу президента Павлом Палісою окремі кадрові питання у військовій сфері та анонсував нові призначення. Їх проведуть спільно з міністром оборони України та головнокомандувачем ЗСУ. Про це 28 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

Імен і посад, яких стосуватимуться кадрові зміни, глава держави поки не назвав. Також президент наголосив, що рішення ухвалюватимуть не одноосібно, а разом із військовим і оборонним керівництвом.

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"Обговорили з Павлом також і окремі кадрові питання у військовій сфері. Проведемо призначення разом з міністром оборони України та Головнокомандувачем ЗСУ", - написав Зеленський.

Що відомо про пікапи, ППО та систему FREYJA

Крім кадрових питань, Паліса доповів президентові про ситуацію на фронті та у військах, а також про наявні потреби. За словами Зеленського, Україна готує продовження програми закупівель пікапів на наступний рік - йдеться про обсяги й фінансування.

FREYJA / Інфографіка: Главред

Також Паліса розповів про комунікацію з визначеними партнерами щодо постачання в Україну засобів ППО, турелей та іншого обладнання. Окремо сторони обговорили пріоритети антибалістичної програми FREYJA та домовленості з виробниками в Європі.

"Рухаємось за програмою, і створення справді ефективної антибалістичної системи наближаємо", - зазначив президент.

Як зміниться підхід до командування після кадрових рішень

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду зауважив, що зміна головкома не означає залишення рубежів за найменшої загрози, на що розраховують пропагандисти країни-агресорки.

"Михайло Драпатий дуже добре розуміє, коли необхідно берегти особовий склад і відводити війська, а коли, навпаки, потрібно утримувати позиції, щоб не дати противнику здобути перевагу на полі бою", - наголосив експерт.

Водночас, порівнюючи стилі командування, аналітик визнав, що попередній головком справді прагнув тримати позиції до останнього, але це не призводило до оточень.

"З одного боку, можу погодитися з тим, що в стилі командування Олександра Сирського дійсно було прагнення утримувати рубіж до останнього і лише після цього приймати рішення про виведення військ. Такі ситуації були. Але з іншого - це не призводило до оточень чи інших критичних наслідків, щоправда, ситуації часом були досить екстремальними", - пояснив Коваленко.

Кадрові призначення в армії - новини за темою

Як повідомляв Главред, улітку в оборонному відомстві та армії відбулася масштабна кадрова ротація. 15 липня Михайло Федоров підтвердив відставку з посади міністра оборони та підбив підсумки своєї роботи. Він очолював Міноборони з січня 2026 року.

Уже за кілька днів уряд визначився з тимчасовим керівником відомства. 20 липня Кабмін погодив призначення Євгена Хмари тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони. До цього Хмара виконував обов'язки голови СБУ.

Паралельно Україна продовжує роботу над власною протиракетною системою. У листопаді Зеленський розповів, на якому етапі перебуває проєкт FREYJA, і заявив, що ракета й радар уже готові. Систему створюють разом з європейськими виробниками.

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