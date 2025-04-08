Потужний вибух і пожежа: Харків під атакою російських дронів

Що відомо:
- РФ атакувала Харків "Шахедами"
- Вибухи пролунали у двох район
- Внаслідок ворожої атаки здійнялись пожежі
Російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті здійнялася пожежа. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.
"Приліт" був у Київському районі Харкова.
"На місці - пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Після цього у Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Харківщини не виходити з укриттів. У напрямку регіону летять ще ударні дрони.
"Декілька груп ударних БпЛА через Донеччину у напрямку Харківщини", - йдеться у повідомленні.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив, що загроза зберігається.
"У Харкові пролунав вибух! Загроза ворожих ударів зберігається. Перебувайте в укриттях", - написав він.
Згодом Терехов уточнив, що обидва вибухи були приблизно в одному місці. Внаслідок атаки загорілась господарча споруда.
"Про постраждалих інформації на дану хвилину немає", - написав він.
За даними Синєгубова другий "приліт" був у Шевченківському районі міста.
Станом на 21:30 вже відомо про одного постраждалого. У Київському районі влучання відбулося у двоповерхову будівлю. Згодом Синєгубов додав, що у цьому районі "Шахед" влучив у землю, постраждалих немає.
Терехов додав, що третій удар був по Індустріальному району. Там загорілись складські приміщення.
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