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Потужний вибух і пожежа: Харків під атакою російських дронів

Ангеліна Підвисоцька
8 квітня 2025, 21:11оновлено 8 квітня, 22:21
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Внаслідок удару на місці влучання здійнялася пожежа. Це підтвердили у міськраді.
Потужний вибух і пожежа: Харків під атакою російських дронів
Харків під атакою Шахедів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса

Що відомо:

  • РФ атакувала Харків "Шахедами"
  • Вибухи пролунали у двох район
  • Внаслідок ворожої атаки здійнялись пожежі

Російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". У місті здійнялася пожежа. Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов.

"Приліт" був у Київському районі Харкова.

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"На місці - пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Після цього у Повітряних силах ЗСУ закликали жителів Харківщини не виходити з укриттів. У напрямку регіону летять ще ударні дрони.

"Декілька груп ударних БпЛА через Донеччину у напрямку Харківщини", - йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив, що загроза зберігається.

"У Харкові пролунав вибух! Загроза ворожих ударів зберігається. Перебувайте в укриттях", - написав він.

Згодом Терехов уточнив, що обидва вибухи були приблизно в одному місці. Внаслідок атаки загорілась господарча споруда.

"Про постраждалих інформації на дану хвилину немає", - написав він.

За даними Синєгубова другий "приліт" був у Шевченківському районі міста.

Станом на 21:30 вже відомо про одного постраждалого. У Київському районі влучання відбулося у двоповерхову будівлю. Згодом Синєгубов додав, що у цьому районі "Шахед" влучив у землю, постраждалих немає.

Терехов додав, що третій удар був по Індустріальному району. Там загорілись складські приміщення.

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