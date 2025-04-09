У Китаї прокоментували участь своїх військовослужбовців у війні проти України

Офіційний Пекін перевіряє інформацію про участь китайських військових у боях на фронті в Україні.

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Участь китайських громадян у війні проти України будуть досліджувати / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Що повідомили в МЗС Китаю:

Пекін не направляв своїх військових в Україну

У Китаї розпочали перевірку щодо участі громадян КНР у війні проти України

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інформацію про своїх солдатів, яких українські військові взяли у полон у Донецькій області.

Прокоментував ситуацію під час брифінгу офіційний представник МЗС КНР Лінь Цзянь. За його словами, Китай не направляв своїх військовослужбовців в Україну для участі у бойових діях.

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Пекін перевірить усі факти, що пов'язані з участю громадян КНР на боці окупаційної армії країни-агресорки Росії у бойових діях проти України.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

"Уряд Китаю завжди вимагав від своїх громадян триматися подалі від зони збройного конфлікту, уникати залучення у будь-якій формі, зокрема утримуватися від участі у військових операціях будь-якої зі сторін", – наголосив Лінь Цзянь.

Він також прокоментував заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, який зауважив, що участь китайських громадян у складі армії РФ ставить під сумнів задекларовану позицію Китаю щодо миру та підриває довіру до Пекіна як відповідального постійного члена Ради безпеки ООН.

"Такі претензії не мають підстав. Насправді позиція Китаю щодо української кризи є дуже чіткою та широко визнана міжнародною спільнотою. Українській стороні необхідно правильно оцінити зусилля та конструктивну роль Китаю, направлену на політичне врегулювання кризи", – додав представник МЗС Китаю.

Участь китайський військових у війні проти України - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської окупаційної армії на Донеччині. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Президент також зазначив, що в України є інформація про те, що китайських громадян у складі російських окупаційних військ більше, ніж двоє. Тому Україна з'ясовує усі факти.

Згодом у Держдепі США повідомили, що бачили повідомлення про захоплення в український полон двох громадян Китаю, які воювали проти України на боці Росії. Ці повідомлення назвали "тривожними" і зазначили велику роль Китаю у війні РФ проти України.

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Хто такий Лінь Цзянь? Лінь Цзянь - китайський державний діяч та дипломат, заступник директора департаменту інформації та друку МЗС КНР. З 18 березня 2024 року призначений офіційним представником Міністерства закордонних справ, змінивши на цій посаді Мао Нін. Лінь Цзянь став 34-м за рахунком спікером китайського МЗС з моменту заснування цієї посади в 1983.

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