Для атаки на Кримський міст ЗСУ використовували ізраїльський аналог Starlink.

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Атаку на Кримський міст забезпечив ізраїльський аналог Starlink / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

На відміну від Starlink, ізраїльський сервіс забезпечує зв'язок на території РФ

Експлуатація HiSKY вимагає вищої технічної підготовки

Україна шукає альтернативи супутниковій системі Starlink на тлі обмежень швидкості її роботи. Однією з таких альтернатив став ізраїльський сервіс супутникового зв’язку HiSKY, який уже використовують деякі підрозділи Збройних сил України. За інформацією The Wall Street Journal, цю технологію, зокрема, задіяли під час атак на Кримський міст.

Як повідомляє видання з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, система HiSKY застосовувалася в деяких українських боєприпасах, що використовувалися для ударів по мосту, який з’єднує окупований Крим із Росією. На відміну від Starlink, ізраїльський сервіс забезпечує зв’язок і на території РФ. Крім того, українські оператори безпілотників використовували його для виявлення російських пускових установок балістичних ракет.

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Разом з тим експлуатація HiSKY вимагає вищої технічної підготовки. Зокрема, для виконання бойових завдань необхідна присутність фахівців, тоді як термінали Starlink значно простіші у використанні.

Тому, як зазначає WSJ, ізраїльська система, ймовірно, буде затребувана переважно для проведення особливо важливих військових операцій, а не для виконання повсякденних завдань, з якими українські військові стикаються в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

Ще однією перешкодою для широкого впровадження альтернативної системи залишається технічна сумісність. Багато українських виробників безпілотників спочатку налаштовують апарати для роботи з супутниковими сервісами SpaceX. Перехід на інші системи зв’язку часто вимагає відправки дронів назад виробнику для відповідного переналаштування.

​Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред ​

Чи зможе Росія швидко відновити Кримський міст

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що Україна завдала мосту критичних пошкоджень, зруйнувавши його центральну арку.

"Пошкодження Кримського мосту не просто критичні - ми практично зірвали джекпот, адже обвалили центральну арку мосту", - підкреслив фахівець.

Авіаційний експерт Андрій Харук у коментарі The Kyiv Independent оцінив, скільки часу знадобиться окупантам на ремонт зруйнованої ділянки.

"Відновлення цієї ділянки займе не просто місяці, а рік або навіть довше. Фактично це перетворює Крим з півострова на острів", - зазначив він.

Кримський міст - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, 17 листопада Зеленський розкрив подробиці атаки на Кримський міст. За його словами, ЗСУ готувалися до операції кілька тижнів і поетапно знищували ППО, радари та засоби РЕБ. Удар став сьомим, заключним етапом операції СБУ та Генштабу.

Після удару по мосту Путін виступив із погрозами на адресу України. У відповідь Зеленський нагадав про атаки Росії на українські мости та заявив, що факти є фактами. За його словами, до удару по Кримському мосту країна-агресор атакувала українські мости 109 разів.

Президент України Володимир Зеленський заявив українським командирам, що хоче повного знищення Кримського мосту, тому Київ готує ще один удар по споруді.

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