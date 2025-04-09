'Сєпар, який народився в Україні': Зеленський висказався про спецпредставника РФ

Спецпредставник Путіна активно займається питанням надання доступу США до російських надр та намагається зняти санкції з РФ, зазначив Зеленський.

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Зеленський висказався про спецпредставника РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський:

Росіяни намагаються розморозити економічні зв'язки

Спецпредставник Путіна, зокрема, займається питанням розблокуванням частини заморожених активів РФ

Дмитрієв, який народився в Україні, є "сєпаром"

Спецпредставник Путіна українського походження Кирило Дмитрієв веде перемовини зі США щодо розблокування санкцій і доступу до російських надр. Про це президент Зеленський сказав на зустрічі із журналістами, передає Суспільне.

Зеленський зазначив, що Кирило Дмитрієв виконує саме такі функції, адже очолює Російський фонд прямих інвестицій. Він має тісні зв’язки з країнами Близького Сходу, які, на думку президента, можуть виступати своєрідними гарантами його надійності. Крім того, Дмитрієв підтримує контакти й з американською стороною.

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"Що росіяни роблять? Окрім того, що вони порожній документ запропонують американцям, просто щоб показати, що з українцями складно з угодою, а вони, мовляв, готові. Ми точно розуміємо, що порожній він буде, тому що енергетику вони не віддадуть. А ось там, де у них немає технологій, ось там вони можуть щось запропонувати", - сказав президент.

Він підсумовує, що загальна схема виглядає як спроба поступового розморожування економічних зв’язків. Зокрема, йдеться про прагнення зняти санкції з окремих осіб, які відповідатимуть за певні напрями, наприклад, постачання російських корисних копалин, що можуть бути запропоновані у межах домовленостей.

На думку Зеленського, саме через Дмитрієва Росія веде перемовини зі США щодо можливих шляхів часткового розблокування заморожених активів.

Президент пояснив, що повністю зняти заморозку цих коштів Росія не здатна. Проте може діяти інакше, наприклад, з-поміж 300 мільярдів доларів заморожених у ЄС активів, є суми по 2–3–5 мільярдів, що належать конкретним особам.

Зеленський навів приклад, що за допомогою посередництва когось у Європі санкції знімаються, після чого ці активи продаються у вигляді боргу комусь із країн Близького Сходу.

"Наприклад, щось коштує п'ять мільярдів, продається за три. А вже країна Близького Сходу, маючи ці борги юридично, може працювати з європейськими інституціями, щоб звідти із загальної суми забрати ці п'ять собі. Ось цей ланцюжок просуває пан Дмитрієв, сєпар, який в Україні народився", — каже Зеленський.

Війна в Україні - останні новини за темою

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Заморожені активи РФ З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну західні країни заморозили активи Центрального банку Росії на суму близько 300 мільярдів доларів. Частина прибутку від цих коштів уже спрямовується на допомогу Україні. Наприкінці липня ЄС передав Україні перший транш із доходів активів РФ. Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ці гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України. Наприкінці жовтня стало відомо, що Велика Британія виділить Україні майже 3 мільярди доларів, використовуючи заморожені російські активи. Кредит від Британії призначений для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші в ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, розв'язаній Росією. Йдеться про протиповітряну оборону, артилерію та "ширшу підтримку обладнання".

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