Українська актриса розповіла про складний період після розлучення.

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Олена Світлицька та Тарас Цимбалюк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Світлицька

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Які випробування пережила Олена Світлицька минулого року

Що допомогло актрисі знайти внутрішню опору

Українська актриса Олена Світлицька опублікувала в Instagram ефектну фотосесію в шкіряній сукні. Попри сміливий образ і впевненість у кадрі, знаменитість зізналася, що пережила складний рік, сповнений болісних втрат і кардинальних змін.

Актриса зазначила, що останнім часом дедалі частіше чує про свій "прайм", який став для неї своєрідним девізом. Водночас вона захотіла показати зворотний бік цього шляху та пояснити, що саме передувало її нинішньому стану.

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"Оленко, ти в праймі! Останнім часом часто чую цю фразу. Це немов мій девіз, і не відповідати йому вже неможливо. Але зараз не про це. А про те, наслідком чого є той стан, який ти бачиш зараз", - поділилася Олена.

Олена Світлицька - розлучення / фото: instagram.com, Олена Світлицька

Зірка згадала, що шлях до змін почався з непростих кроків: вона пішла з роботи, де її не цінували, виїхала з некомфортного житла, а ще раніше розірвала нещасливий шлюб. Усе це відбувалося в той час, коли вона виховувала двох маленьких доньок і не мала стабільного доходу. Стрес позначився й на зовнішності актриси - її вага стрімко пішла вгору.

"Усе моє життя розвалилося. Це була ціна нової Оленки. Вона існувала лише в моїй голові, а навколо були руїни. Плюс 10 кг, розлучена, без стабільної роботи, без чоловіка, з двома маленькими дітьми я відчувала себе розбитою", - згадала актриса.

Олена Світлицька - особисте життя / фото: instagram.com, Олена Світлицька

За словами Світлицької, переломним моментом для неї стали віра, підтримка близьких і розуміння того, що побудувати внутрішню опору заради себе і дітей вона повинна сама.

"І Бог почав показувати мені підказки, інструменти, практики, медитації, людей, які вели мене до цієї опори. Хтось посміється, хтось знецінить, хтось покрутить пальцем біля скроні, але все це спрацювало. І сьогодні я в тій точці, про яку мріяла з дитинства", - розповіла знаменитість.

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