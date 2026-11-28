Українські дрони вже б'ють за 2400 км від кордону, а переробка на НПЗ країни-агресорки впала приблизно на 30%.

https://glavred.net/war/40-ciley-za-50-dniv-yak-ukrajina-roztyagnula-udari-po-rosiji-na-p-yat-moriv-10816364.html Посилання скопійоване

Україна вразила 40 об'єктів у Росії за 50 днів / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ua.depositphotos.com

Головне:

За 50 днів Україна вразила 40 нафтових і оборонних об'єктів РФ

Удари охоплюють понад 2400 км і щонайменше п'ять морів

Переробка на НПЗ Росії впала до мінімуму за 20 років

За 50 днів Україна вразила 40 російських нафтових і військово-промислових об'єктів - від паливного термінала на Білому морі й заводу ракетного палива в Сибіру до військового вантажного судна на Балтиці, бойового корабля біля Лівії та арки Кримського мосту. Кампанія далеких ударів уже охоплює понад 2400 км і щонайменше п'ять морів.

Головна мета Києва - розірвати мережі, які забезпечують воєнну машину Москви пальним, зброєю і грошима. Про це пише The New York Times.

відео дня

Водночас, як зазначають журналісти, країна-агресорка РФ досі має перевагу в ударах на великі відстані: її балістичні ракети здатні дістати будь-яку точку України, а захиститися від них без додаткових американських перехоплювачів Київ майже не може. Москва атакує енергетику, системи опалення і залізницю напередодні зими, розраховуючи "пересидіти" Україну.

Українські сили нарощують темп далеких операцій до рекордного рівня - в окремі дні по Росії запускають понад 1000 дронів. За даними видання, 16 листопада російські військові заявили про 1336 збитих дронів, а вже 17 листопада - про 1441.

Як удари б'ють по нафтопереробці РФ

Київ продовжує атакувати російські НПЗ, знизивши їхнє виробництво до найнижчого рівня за 20 років, попри вимоги президента США Дональда Трампа припинити такі удари. За даними Міжнародного енергетичного агентства, на які посилається NYT, обсяг переробки на російських НПЗ приблизно на 30% нижчий, ніж рік тому: випуск бензину впав на 20%, дизельного пального - майже на 30%.

Під ударом увесь ланцюг - від вузлів змішування на трубопроводах і перекачувальних станцій до нафтохімічних підприємств і морських експортних терміналів. Москва вже обмежила експорт пального, щоб захистити внутрішні запаси.

Удари критикують і у Вашингтоні. Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі назвав їх "виставою з глибокими ударами" і заявив, що вони не були ефективними для наближення кінця війни.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов визнав, що самі лише далекі удари війну не виграють. Водночас, за його словами, кожне влучання означає для РФ ремонт, втрачене виробництво, перебудову логістики і додаткові витрати.

Від Балтики до Лівії - де Україна б'є по флоту РФ

Масштаб кампанії особливо добре було видно минулого тижня. Українські дрони вразили російське військове вантажне судно Спарта II у Фінській затоці, а наступного ранку, більш ніж за 1600 км від України, сім морських дронів у лівійському порту Бенгазі потопили Меркурій - один із найновіших кораблів РФ разом із бойовим гелікоптером на борту.

Удари змушують Москву перекидати системи ППО з лінії фронту і передислоковувати флот для охорони суден у відкритому морі. Частина європейців, які визнають, що в Європи немає надійної відповіді на тіньову війну Росії, ставиться до таких ударів прихильно.

Керівник Інституту стратегічних досліджень Чорного моря Андрій Клименко влучно описав роль України.

"Європа - це наш тил, а ми - її армія", - сказав Клименко.

Військовий експерт лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Воттлінг наголосив, що далекі удари потрібні для справжніх, а не показових переговорів.

"Продовжувати забезпечувати ресурсами українські глибокі удари - критично важливо, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. А не для тих потьомкінських переговорів, які зараз намагається організувати Вашингтон", - написав Воттлінг.

Зростання далекобійності стало можливим завдяки вітчизняній оборонній промисловості. Україна вже створює реактивні ударні системи і важкі крилаті ракети, здатні нести тонну вибухівки на понад 2900 км, а також працює над власними балістичними ракетами. З Німеччиною укладено угоду про спільне виробництво розвідувальних дронів, а з Великою Британією - про створення понад 1000 далекобійних ударних дронів.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чому ППО Росії не встигає за українськими дронами?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна знайшла "поріг" - кількість дронів, за якої російська протиповітряна оборона захлинається.

"Інший важливий момент - змінилися наші можливості: дрони ми тепер відправляємо сотнями. Отже, ми знайшли поріг, тобто кількість дронів, необхідну для того, щоб система ППО РФ захлинулася. Ось ми це й зробили", - розповів Жданов.

Говорячи про наслідки для ворога, експерт звернув увагу, що втрачені комплекси Росії замінити непросто.

"Відновити сили ППО Росії складно, оскільки вона не виробляє більшу частину систем ППО. Особливо - РЛС, бо там західні комплектуючі. Тож з нашого боку виведення ППО в Криму було копіткою роботою", - пояснив експерт.

Критику з боку Пентагону в Європі сприйняли холодно. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у коментарі, який наводить Kyiv Independent, назвав заяву Колбі "досить дурною річчю" і закликав говорити про інше.

"Нам радше варто критикувати терористичні удари, які лунають щоночі й щодня, і говорити про них", - наголосив Пісторіус.

Удари по Росії - новини

Як повідомляв Главред, британська розвідка оприлюднила оцінку наслідків атак на Кримський міст. За її даними, російські Панцирі виявилися безсилими перед українськими ударами. Міст окупанти вважали одним із найзахищеніших об'єктів.

Операція України біля берегів Лівії вплинула й на рух російського флоту. Як повідомило Reuters, після удару два конвої РФ розвернулися назад. Ідеться про атаку на російський корабель у Лівії.

Про операцію в Лівії публічно висловився і президент Володимир Зеленський. Після його заяви щодо удару в Лівії з'явилася реакція Рима. За словами Зеленського, уражене там вантажне судно перевозило зброю.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред