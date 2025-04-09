Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Путін не зможе продовжувати бойові дії": США придумали, як добити режим РФ

Даяна Швець
9 квітня 2025, 11:45
1264
У Росії вже багато компаній закрилися з мінусом, пояснює експерт.
'Путін не зможе продовжувати бойові дії': США придумали, як добити режим РФ
Росії загрожує економічний крах через дії США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот

Що сказав експерт:

  • Впровадження глобальних тарифів може бути частиною стратегії тиску
  • Зниження ціни на нафту робить продаж нафти для Росії збитковим
  • Якщо низькі ціни на нафту збережуться, 2026 рік може стати критичним для економіки РФ

Раніше, ні для кого не секрет, що Росія регулярно перевищувала встановлені ліміти видобутку, продаючи нафту за нижчими цінами з мінімальною прибутковістю. Сьогодні ж, за досягнутими домовленостями, всі учасники ринку зобов’язалися спільно нарощувати обсяги виробництва, пояснює доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький 24 Каналу.

Як висновок, за словами експерта, обставини значно погіршують економічне становище Росії. Попри зусилля Путіна, вартість нафти знизилася до менш ніж $50 за барель. У цих умовах продаж нафти стає збитковим.

відео дня

"Фактично росіяни мають закривати всі свердловини, консервувати їх, бо якщо найближчим часом, наприклад, упродовж місяця, буде триматися така ціна, – для них це буде катастрофічно. Це величезні мінуси. У Росії вже багато компаній закрилися з мінусом", – наголосив політичний експерт.

Це фактично ще один із санкційних механізмів, який тисне на Кремль. Путін уже втратив сотні мільярдів доларів, і якщо низька ціна на нафту збережеться, то 2026 рік обіцяє стати критичним для російської економіки. До речі, Трамп колись обіцяв довести ціни до $40.

"Це дуже сильно послаблює Путіна, і в нього залишається не так багато варіантів. Він на війну витрачає 150 мільярдів, але раптом втрачає ці кошти, тобто економічно Путін не зможе продовжувати бойові дії", – наголосив Андрій Городницький.

Крім того, на значну підтримку з боку Китаю розраховувати не доводиться. Пекін діє винятково у своїх інтересах і зосереджений на власних викликах. Тому ситуація для Росії виглядає дедалі критичнішою.

Зменшення цін на нафту – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, не так давно президент США Дональд Трамп публічно закликав країни ОПЕК зменшити вартість нафти. Його мета полягає в тому, щоб завдати фінансового удару по Росії, що, на його думку, може допомогти швидше закінчити війну в Україні.

Фахівці вважають, що обмеження доходів Росії від продажу нафти є ефективним способом зупинити її агресію. Валерій Клочок, аналітик та голова благодійного фонду, підкреслив, що саме зменшення нафтових прибутків може стати вирішальним фактором.

Керівник Офісу президента України, Андрій Єрмак, повідомив, що міжнародна група, яка займається санкціями проти Росії, пропонує встановити граничну ціну на російську нафту на рівні 30 доларів за барель.

Більше важливих новин:

Хто такий Андрій Городницький?

Андрій Городницький — це український політолог, кандидат філософських наук, громадський діяч та викладач. Городницький виступає як політичний експерт, аналізуючи актуальні події, зокрема питання війни в Україні, міжнародних відносин та внутрішньої політики.

Кандидат філософських наук, у 2018 році захистив дисертацію на тему "Європейський концепт суспільного договору в українському контексті: рефлексія і практика". Викладав політологію та логіку в Київському національному лінгвістичному університеті (2013-2016 рр.).

Комерційний директор у компанії "Мрії Збуваються" (2013 р.), менеджер у компанії "Six Flags" (США, 2008 р.). Має досвід керівництва виборчими штабами (2012, 2014, 2015 рр.).

Керівник Громадської організації "Українська довіра". Активно коментує поточні політичні події в Україні та світі, зокрема на телебаченні та YouTube.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США ОПЕК Дональд Трамп Трамп новини війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Як тільки приземлився": Сирський про деталі удару по ядерному ракетоносцю РФ

"Як тільки приземлився": Сирський про деталі удару по ядерному ракетоносцю РФ

12:43Україна
У Китаї прокоментували участь своїх військовослужбовців у війні проти України

У Китаї прокоментували участь своїх військовослужбовців у війні проти України

12:09Війна
"Путін не зможе продовжувати бойові дії": США придумали, як добити режим РФ

"Путін не зможе продовжувати бойові дії": США придумали, як добити режим РФ

11:45Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

Долар різко подешевшає: наскільки знеціниться американська валюта і яка причина

3 знаки зодіаку, які можуть несподівано розбагатіти до кінця квітня

3 знаки зодіаку, які можуть несподівано розбагатіти до кінця квітня

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 квітня (оновлюється)

Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня

Зміни зачеплять всіх водіїв: в Україні вводять нові правила з 1 травня

Останні новини

13:02

"Важливий крок": Ірина Сопонару повідомила про поповнення у шлюбі з британцем

13:02

Дочка Заворотнюк народила і розсекретила стать та ім'я дитиниВідео

12:43

"Як тільки приземлився": Сирський про деталі удару по ядерному ракетоносцю РФ

12:39

Роббі Вільямс ошелешив важкими наслідками від прийому ліків для схуднення

12:36

Митна війна Трампа набирає обертів: світові ціни на нафту знизилися

Ціни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товариЦіни на продукти в Україні злетять: Марчук розповів, скільки коштуватимуть популярні товари
12:31

Масштабний штраф або втрата прав: власники яких авто в Україні попадуть під удар

12:30

Хуртовина, морози та сильний вітер: атмосферні фронти несуть в Україну негоду

12:17

Прикрасить ваш стіл: печінковий торт із секретним інгредієнтом за новим рецептомВідео

12:13

Долар чи євро: експерт відповів, яку валюту краще купувати у квітні 2025 року

Реклама
12:09

У Китаї прокоментували участь своїх військовослужбовців у війні проти України

11:51

Перед Великоднем дорожчає важливий продукт: скільки коштує 1 кг борошна в Україні

11:45

"Путін не зможе продовжувати бойові дії": США придумали, як добити режим РФ

11:37

"Наступ уже почався": Сирський назвав дві області, які стали цілями РФ

11:15

Деякі українці зможуть не сплачувати за комунальні послуги: хто отримає пільги

11:01

Китайський гороскоп на завтра 10 квітня: Коням - ненависть, Тиграм - непорозуміння

10:57

Оточення великого міста: в ЗСУ попередили про небезпеку на Донеччині

10:55

Десятки росіян злетіли в повітря: ЗСУ на півдні підірвали КП артполку РФВідео

10:47

Співкамерники "здали" актора Єфремова в день звільнення

10:47

Де захована лампочка: лише "генії головоломок" вгадають за 5 секунд

10:41

Чи потрібно Україні відновлювати Каховську ГЕС: відповідь експертаВідео

Реклама
10:16

"У мене немає корони на голові": Ярмоленко вибачився перед фанатомВідео

10:06

"Цілують мене в дупу": Трамп "затролив" країни, що хочуть укласти угоди з США

09:54

У Литві збунтувалися проти Крістіни Орбакайте - умова від влади

09:51

Вибухи та "прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів

09:20

Червоний рівень небезпеки: Землю накрила буря, що може впливати на самопочуття

09:10

Як одягатися стильно і молодше після 40: п'ять крутих підказок від дизайнерки

09:02

Найбільше дісталося Дніпру: що відомо про наслідки нічної атаки дронівФото

09:00

На перебудову - мінімум рік. Чому ідею з яслами в Україні буде складно реалізувати

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 квітня (оновлюється)

08:47

Поворотна точка: 3 знаки зодіаку, на яких навесні чекають великі зміни

08:28

Губернатори РФ б’ють на сполох: під атакою аеродром "Моздок" і ще пару цілей

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:15

"Позиція не відповідає": зрадниця Лоліта нарвалася на нові проблеми

08:01

У Путіна є три цілі на Покровському напрямку: в ISW розкрили деталі

07:30

"В нас новий член родини": Олександр Пономарьов поділився щастям

06:55

Пожежі та поранені: Харків був під масованою атакою дронівФотоВідео

06:12

Гороскоп на завтра 10 квітня: Дівам - важливі новини, Терезам - подарунок

05:50

Містика, та й годі: знайдіть вампіра серед людей за 7 секунд

05:29

Місячний календар на 9 квітня: як не зруйнувати гармонію та притягнути щастя

05:27

Що можна зробити зі старого телевізора: цікаві ідеї

Реклама
05:10

В Україні вперше представили дрон, який збиває ШахедиВідео

05:02

Як легко та швидко почистити яйця: відомий шеф-кухар поділився своїм секретомВідео

04:44

Підготовча операція вже триває: Світан - про те, що відбувається на Брянщині

04:35

Простуда чи застуда – як правильно: вчителька пояснила помилкуВідео

04:00

Багато хто бачив, але знають одиниці: чому в авто є маленьке трикутне вікно

03:33

Хто справжня дружина: тест на IQ потрібно пройти за 7 секунд

01:41

На порядку денному України немає: РФ і США проведуть нові переговори в Стамбулі

01:30

"Квітучий у ночі жасмин": який вигляд має могила Девіда Лінча

01:00

Психологічний тест на характер: зображення визначить ваші сильні сторони

00:45

"Китай - спонсор РФ у війні": у США відреагували на полонених китайців

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти