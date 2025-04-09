'Путін не зможе продовжувати бойові дії': США придумали, як добити режим РФ

У Росії вже багато компаній закрилися з мінусом, пояснює експерт.

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Росії загрожує економічний крах через дії США / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот

Що сказав експерт:

Впровадження глобальних тарифів може бути частиною стратегії тиску

Зниження ціни на нафту робить продаж нафти для Росії збитковим

Якщо низькі ціни на нафту збережуться, 2026 рік може стати критичним для економіки РФ

Раніше, ні для кого не секрет, що Росія регулярно перевищувала встановлені ліміти видобутку, продаючи нафту за нижчими цінами з мінімальною прибутковістю. Сьогодні ж, за досягнутими домовленостями, всі учасники ринку зобов’язалися спільно нарощувати обсяги виробництва, пояснює доктор філософії та політичний експерт Андрій Городницький 24 Каналу.

Як висновок, за словами експерта, обставини значно погіршують економічне становище Росії. Попри зусилля Путіна, вартість нафти знизилася до менш ніж $50 за барель. У цих умовах продаж нафти стає збитковим.

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"Фактично росіяни мають закривати всі свердловини, консервувати їх, бо якщо найближчим часом, наприклад, упродовж місяця, буде триматися така ціна, – для них це буде катастрофічно. Це величезні мінуси. У Росії вже багато компаній закрилися з мінусом", – наголосив політичний експерт.

Це фактично ще один із санкційних механізмів, який тисне на Кремль. Путін уже втратив сотні мільярдів доларів, і якщо низька ціна на нафту збережеться, то 2026 рік обіцяє стати критичним для російської економіки. До речі, Трамп колись обіцяв довести ціни до $40.

"Це дуже сильно послаблює Путіна, і в нього залишається не так багато варіантів. Він на війну витрачає 150 мільярдів, але раптом втрачає ці кошти, тобто економічно Путін не зможе продовжувати бойові дії", – наголосив Андрій Городницький.

Крім того, на значну підтримку з боку Китаю розраховувати не доводиться. Пекін діє винятково у своїх інтересах і зосереджений на власних викликах. Тому ситуація для Росії виглядає дедалі критичнішою.

Зменшення цін на нафту – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, не так давно президент США Дональд Трамп публічно закликав країни ОПЕК зменшити вартість нафти. Його мета полягає в тому, щоб завдати фінансового удару по Росії, що, на його думку, може допомогти швидше закінчити війну в Україні.

Фахівці вважають, що обмеження доходів Росії від продажу нафти є ефективним способом зупинити її агресію. Валерій Клочок, аналітик та голова благодійного фонду, підкреслив, що саме зменшення нафтових прибутків може стати вирішальним фактором.

Керівник Офісу президента України, Андрій Єрмак, повідомив, що міжнародна група, яка займається санкціями проти Росії, пропонує встановити граничну ціну на російську нафту на рівні 30 доларів за барель.

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Хто такий Андрій Городницький? Андрій Городницький — це український політолог, кандидат філософських наук, громадський діяч та викладач. Городницький виступає як політичний експерт, аналізуючи актуальні події, зокрема питання війни в Україні, міжнародних відносин та внутрішньої політики. Кандидат філософських наук, у 2018 році захистив дисертацію на тему "Європейський концепт суспільного договору в українському контексті: рефлексія і практика". Викладав політологію та логіку в Київському національному лінгвістичному університеті (2013-2016 рр.). Комерційний директор у компанії "Мрії Збуваються" (2013 р.), менеджер у компанії "Six Flags" (США, 2008 р.). Має досвід керівництва виборчими штабами (2012, 2014, 2015 рр.). Керівник Громадської організації "Українська довіра". Активно коментує поточні політичні події в Україні та світі, зокрема на телебаченні та YouTube.

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