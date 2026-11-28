Ви дізнаєтеся:
- Яку складну операцію перенесла Кейт Міддлтон
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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон розповіла про найважчі моменти своєї боротьби з онкологічним захворюванням у документальному фільмі Heal, повідомляє The Daily Mail. Прем'єра стрічки відбудеться 29 листопада на телеканалі BBC.
У фільмі принцеса згадала, як після операції на черевній порожнині у 2024 році перебувала в прикордонному стані, коли свідомість то поверталася, то знову зникала. За її словами, це був "справді лякаючий, дезорієнтуючий досвід", проте в темряві вона відчувала, що хтось тримає її за руку.
"Це був справді важкий період. Я завжди буду вдячна тим, хто був поруч зі мною в той момент. Часто нам здається, що треба щось виправити, щось сказати чи зробити, але це не так. Треба просто бути поруч. Саме так виглядає любов", - зазначила Кейт Міддлтон.
Вона додала, що цей досвід допоміг їй усвідомити цінність простої людської присутності в найпохмуріші часи, назвавши його "моментом справжнього розради" посеред туману. При цьому принцеса не стала розкривати подробиці свого діагнозу, проте підтвердила, що пройшла виснажливий курс профілактичної хіміотерапії та з січня 2025 року перебуває в стані ремісії.
"Рак справді змінює тебе. Він змінює твоє тіло, змінює тебе фізично. Діагноз змінює людину на набагато глибшому рівні. Думаю, коли стикаєшся з власною вразливістю, коли усвідомлюєш свою смертність, доводиться прийняти той факт, що життя не безкінечне. І в такі моменти - так, дійсно відбуваються зміни", - поділилася принцеса.
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