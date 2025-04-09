РФ готує наступ ще в двох областях - Зеленський про цілі операції на Бєлгородщині

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Зеленський назвав 2 області, де може початись новий наступ РФ / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські Сили оборони зірвали плани Росії щодо формування ударного угруповання на Курському напрямку, де ворог зосередив понад 67 тисяч військових для можливого наступу на Сумщину. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, передає lb.ua.

За його словами, найбільша інтенсивність боїв наразі спостерігається саме на Курському напрямку, який залишається складним. Спочатку Росія перекидала туди війська з метою подальшого наступу в бік Сумщини. Втім, українські сили оборони завчасно здійснили активні дії в районі Курської області, що межує з Бєлгородським напрямком, і змогли зірвати плани противника.

"Відповідні кроки були зроблені нашими воїнами, що розтягнуло і не дало сформувати руськім наступальний "кулак" у тому виді, на який вони розраховували", – прокоментував президент. відео дня

Він також відзначив дії на Бєлгородському напрямку як складову важливих кроків.

За його словами, ці дії є виправданими, оскільки не дозволяють росіянам зосередити сили в один "кулак" ані на Харківському, ані на Сумському напрямках. Наразі це спрацьовує — противник здійснює численні щоденні спроби, але несе втрати.

Загалом темпи просування ворога знизилися після успіхів і стрімкого наступу в листопаді.

"Після цього втрати дуже сильно зростають, просування почало знижуватися. Ми вважаємо, що це момент, коли запрацювало все в повному обсязі. І Курськ, і все запрацювало краще з нашого боку. При всіх існуючих складнощах", – прокоментував він.

Під час обговорення ситуації на фронті президент Зеленський зазначив, що на Покровському напрямку повністю стабілізувати обстановку поки не вдалося, однак противнику не вдається просунутися вперед.

Він наголосив, що ситуація залишається напруженою — ворог і далі намагається діяти, особливо в районі Шевченкового, де тривають запеклі бої.

За словами президента, наміри російської армії не змінилися — це Сумський, Харківський, Запорізький напрямки. Схід теж залишається в пріоритеті для ворога, оскільки його ціль із початку повномасштабного вторгнення — вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Росія активно прагне досягти цього.

"Ми не бачимо там сьогодні у них достатніх сил, на Сході і на Запорізькому напрямку. На Харківському і Сумському будуть ще спроби", – сказав він.

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