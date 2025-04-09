Загроза наступу РФ на Суми та Харків: у ЦПД зробили важливу заяву

Про наступ безпосередньо на Суми та Харків зараз рано говорити, каже Андрій Коваленко.

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Ворог активізувався в напрямку Сумщини та Харківщини

Про наступ РФ на Суми та Харків поки що говорити не можна

Російські окупаційні війська активізувалися в напрямку Сумської та Харківської областей.

Однак про наступ безпосередньо на Суми та Харків зараз зарано говорити, заявив у Telegram голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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"Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину із Сумами і Харковом. Росіяни дійсно активізувалися в напрямку Сумщини і Харківщини, вже досить давно", - написав він.

При цьому глава ЦПД звернув увагу на те, що про наступ РФ на Суми і Харків "поки що говорити точно не можна".

"Зовсім різні речі. Не варто точно спотворювати слова військових, потрібно правильно їх тлумачити", - додав Коваленко.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія країни-агресора РФ фактично почала наступ на Сумську та Харківську області. Відповідаючи на запитання з приводу заяви президента Володимира Зеленського про підготовку РФ до нового наступу на Сумську та Харківську області, Сирський сказав: "Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже почався".

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія готується до проведення нового наступу вже в найближчі два місяці. Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській і Харківській областях.

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що російські окупанти готуються до наступальних дій на фронті. Зокрема, противник планує штурмувати Сумську та Харківську області. Основна мета ворога - розтягнути бойові дії "на два фронти".

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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