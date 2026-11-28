EL Кравчук регулярно дбає про свій зовнішній вигляд і не виключає можливості косметологічних процедур.

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EL Кравчук розповів, які косметичні ін'єкції він робить / колаж: Главред, фото: instagram.com, El Кравчук

Коротко:

EL Кравчук почав відвідувати косметолога ще у 17–18 років

Співак періодично проходить плазмотерапію

Український співак EL Кравчук зізнався, які косметологічні процедури допомагають йому підтримувати доглянутий зовнішній вигляд. Артист також пояснив, чому з обережністю ставиться до ботоксу і які ін'єкції все ж періодично робить.

В інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром" виконавець розповів, що почав відвідувати косметолога ще у 17–18 років. За його словами, тоді до цього фахівця зверталися багато відомих представників українського шоу-бізнесу, зокрема Андрій Данилко та Костя Гнатенко.

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Саме тоді співак почув пораду не відкладати турботу про зовнішність на більш зрілий вік. Відтоді він регулярно приділяє увагу догляду за собою і не виключає косметологічних втручань.

"Я вперше пішов до косметолога, коли мені було 17 або 18 років. І ця косметологиня у себе вдома збирала дуже цікавих людей. До неї ходили Андрій Данилко, Костя Гнатенко", – поділився Е.Л. Кравчук.

Разом із тим артист зізнався, що не вдається до ботоксу, оскільки побоюється його впливу на організм. Однак іноді він робить ін’єкції диспорту – препарату, який, як і ботулотоксин, застосовується в косметології для корекції мімічних зморшок.

"Ботоксу немає, але іноді диспорт. Ботоксу немає, бо це отрута, все-таки я боюся", – пояснив співак.

Крім того, EL Кравчук періодично проходить плазмотерапію - процедуру з використанням власної плазми крові. За словами артиста, він робить її приблизно раз на рік.

Співак підкреслив, що сприймає косметологічні процедури насамперед як спосіб підтримувати стан шкіри та доглядати за собою, а не як можливість кардинально змінити зовнішність.

Інфографіка / Главред

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Про особу: EL Кравчук EL Кравчук - український співак, актор і телеведучий. У 1995 році подав заявку на участь у міжнародному конкурсі "Червона Рута" і переміг у ньому. Почався запис першого альбому. У 1996 році вступив до Київської державної консерваторії. У 1997 році вийшов перший альбом виконавця "Нічий". У 2003 році Кравчук зробив перерву в сольній кар’єрі й присвятив весь час театральній постановці "Гамлет" (режисер - Андрій Жолдак). Кравчук взяв участь у 85 виставах в Україні, Нідерландах, Франції, Іспанії, Македонії, Хорватії, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії та Сербії, повідомляє Вікіпедія.

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