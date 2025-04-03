ЗСУ нанесли чотири контрудари: аналітик повідомив про провал РФ біля Покровська

На нові дедлайни, які Росія ставить для захоплення Покровська, можна вже не реагувати.

https://glavred.net/front/vsu-nanesli-chetyre-kontrudara-analitik-soobshchil-o-provale-rf-vozle-pokrovska-10652897.html Посилання скопійоване

На Покровському напрямку відбуваються інтенсивні бої / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, скрін з DeepState

Що сказав Гетьман:

ЗСУ відвоювали деякі позиції на Покровському напрямку

Окупанти не мають вагомих просувань біля Покровська

РФ кладе тисячі солдатів для захоплення міста, але все марно

Окупаційні війська країни-агресорки Росії на Покровському напрямку "б'ються лобами", бо не мають просувань та успіхів на цій ділянці фронту. Про це в етері телеканалу FREEДОМ заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

За його словами, за практично пів року українські захисники провели щонайменше чотири контрудари та відвоювали раніше втрачені позиції, насамперед в районі Котлиного та Лисівки.

відео дня

"Не можна сказати, що це був контрнаступ. Це були контрудари: просування десь на 1-1,5 км, не більше. Але це елемент активної оборони", - наголосив аналітик.

Попри це все ще від 30 до 50% усіх бойових зіткнень на фронті відбуваються саме біля Покровська. Тому Гетьман називає нелогічними дії окупаційних військ, яким не вдається захопити місто.

"Вони активно продовжують класти сотні і тисячі солдатів без якогось просування. Складається враження, що таким чином вони хочуть просто змусити тримати там українські війська в достатній кількості, при цьому готуючись до наступальних операцій на інших напрямках. Тому логіки, навіщо потрібно "битися в лоб" об Покровськ, якщо не виходить півроку нічого з цим зробити, з військової точки зору, немає", - пояснив він.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що армія країни-агресорки Росії намагається повернутися до тої інтенсивності бойових дій на Покровському напрямку, яка там була у січні 2025 року.

Напередодні стало відомо, що найближчими днями можуть розпочатись агресивні наступи російських окупантів на сході України. Зокрема мова йде про Покровський напрямок.

Нагадаємо, Главред писав, що аналітики ISW підтвердили успіх українських захисників на Покровському напрямку, де, згідно з геолокаційними кадрами, ЗСУ просунулися на захід від Шевченка.

Більше новин:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред