'Цілують мене в дупу': Трамп 'затролив' країни, що хочуть укласти угоди з США

Очільник США знову привернув до себе увагу гучними висловлюваннями.

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Трамп прокоментував торгову політику / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Трамп:

Назвав торгову політику США як "війну зі світом", але потім уточнив, що це вона не справжня

Інші країни самі ініціюють переговори з США з проханнями про нові торгові угоди

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на президентській вечері Національного республіканського комітету Конгресу охарактеризував торгову політику Штатів як "війну зі світом", але одразу ж спробував змінити риторику, повідомляє CNN.

Дональд Трамп зазначив, що насправді це не війна, адже інші країни самі ініціюють переговори з США. Як приклад він навів Японію, делегація якої, за його словами, вже була в дорозі до Америки.

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"Я дійсно думаю, що війна зі світом, яка не є війною взагалі, тому що вони всі приїжджають сюди. Японія приїжджає сюди, поки ми говоримо. Вони летять у літаку, багато з них. Всі вони жорсткі переговірники", — заявив Трамп.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Далі він зробив ще більш емоційну заяву, підкресливши, що інші держави звертаються до нього з проханнями укласти нові торгові домовленості.

Трамп прокоментував переговори щодо мит США / фото: тг-канал Главред

Трамп заявив, що інші країни телефонують йому, "вмирають" та "цілують в дупу" заради нової торгової угоди.

"Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер", — додав він, описуючи реакцію лідерів інших країн.

Введення мит США - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 3 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів з іншими країнами. Американський лідер заявив, що мита повернуть "золотий вік".

Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що означають для України нові умови від США. Виявляється, що для нашої держави відкривається вікно можливостей.

Також повідомлялося, як рішення США про масштабні мита вплинуло на ринок. Заява Дональда Трампа про запровадження мит спричинила ослаблення долара та зміцнення євро на міжнародних ринках.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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