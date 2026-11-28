Ви дізнаєтеся:
- Наскільки холодною буде перша декада грудня
- Коли в Україні потеплішає і піде мокрий сніг
Перші десять днів грудня погода в Україні буде сухою й холоднішою за кліматичну норму. На заході вночі місцями очікується мороз до -10 градусів. У середині місяця прийде потепління з дощами й мокрим снігом, а після 20 грудня повернуться невеликі морози. Про це заявив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич у коментарі Телеграф.
За його словами, грудень стартує після надзвичайно вологого листопада. У Херсоні за місяць випало понад чотири місячні норми опадів, і це абсолютний рекорд.
На початку місяця над Україною пануватиме потужний скандинавський антициклон, який згодом змінить центральноєвропейський. Через високий тиск і стійкі повітряні маси суттєвих опадів не прогнозується. Вітер дутиме переважно з півночі та північного заходу.
"Температура і вночі, і вдень буде істотно нижчою за кліматичну норму. Найнижчі температури очікуються на заході, де утворився сніговий покрив", - підкреслив Кібальчич.
Поза західними областями нічні показники в першій декаді коливатимуться від -10 до -4 градусів. Удень буде від -5 до 0 градусів.
Коли потеплішає по всій країні
На початку другої декади над більшою частиною Європи посилиться циклонічна активність. Західні та південно-західні потоки принесуть в Україну тепліше й вологіше повітря. Температура підвищиться по всій країні.
"Через проходження серії циклонів та атмосферних фронтів очікуються коливання атмосферного тиску, поривчастий вітер і утворення тимчасового снігового покриву в окремих регіонах", - попереджає метеоролог.
Середня температура другої декади загалом відповідатиме кліматичній нормі. На півдні та південному заході вона буде трохи вищою, ніж зазвичай у цей час.
Якою буде погода наприкінці грудня
В останній декаді грудня головну роль знову відіграватиме антициклон. Циклони й атмосферні фронти проходитимуть рідше, тому погода стане стійкішою, а опадів поменшає.
До кінця місяця переважатиме хмарна погода зі слабким вітром. В окремі дні можливі тумани та паморозь.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говррила, що на погоду в Україні упродовж найближчих днів впливатиме антициклон, тому опадів стане менше, але морози посиляться.
Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що погода в Україні до кінця листопада буде все більш зимовою. З 28 до 30 листопада очікується посилення морозів. Температура повітря буде падати нижче нуля навіть вдень.
Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань прогнозував, що на початку грудня холодна та суха погода збережеться, а на Кременчуцькому водосховищі вже 2-5 грудня можуть з'явитися перші льодові явища. Водночас значного снігопаду поки не очікується.
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