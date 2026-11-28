Розвідники оцінили, чи зможуть судна з Азовського моря пройти до Чорного після ударів по переправі.

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З'явилися супутникові знімки Кримського мосту після серії атак ЗСУ / Колаж: Главред, фото: x.com/DefenceHQ

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Після удару ЗСУ обвалилася арка автомобільної частини мосту у Криму

Два комплекси Панцир поруч не змогли відбити атаки

Судна з Азовського моря, ймовірно, не пройдуть у Чорне

На супутникових знімках Кримського мосту, які оприлюднила британська розвідка, видно обвалену аркову конструкцію автомобільної частини та пошкоджену залізничну ділянку. Це наслідки серії ударів Сил оборони України, після яких арка прольоту опинилася у воді.

Знімки та оцінку наслідків атак опублікувало Міністерство оборони Великої Британії в соцмережі X. За даними відомства, удари по незаконно збудованій країною-агресоркою РФ переправі завдали у середині листопада.

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Що показали супутникові знімки Кримського мосту

За оцінкою британської розвідки, після другого удару обвалилася аркова конструкція автомобільної частини мосту. Через це рух суден на відповідній ділянці Керченської протоки заблокований.

Третя атака пошкодила залізничну частину переправи поблизу арки - там помітні сліди пожежі. Водночас розвідники припускають, що одна із залізничних колій може залишатися придатною для руху поїздів.

Супутникові знімки Кримського мосту після серії атак ЗСУ / фото: x.com/DefenceHQ

Окремо в Міноборони Британії звернули увагу на російську протиповітряну оборону біля мосту. Два зенітні ракетно-гарматні комплекси Панцир, розташовані приблизно за 2,4 кілометра від зруйнованої автомобільної секції, не змогли відбити українські атаки.

Супутникові знімки Кримського мосту після серії атак ЗСУ / фото: x.com/DefenceHQ

У відомстві наголосили, що захист переправи не допоміг окупантам.

"Незважаючи на значні заходи, призначені для захисту мосту, російська протиповітряна оборона не змогла запобігти українському удару", - йдеться в оцінці британської розвідки.

Як удари по мосту вплинули на морську логістику РФ

Британські аналітики вважають, що пошкодження Кримського мосту обмежили морську логістику росіян. За їхніми даними, через удари по мостах припинив роботу порт Азов.

Під загрозою опинився і прохід суден через Керченську протоку.

"Ймовірно, судна, що перебувають в Азовському морі, не зможуть здійснювати прямий прохід до Чорного моря, поки водні шляхи не розчистять", - йдеться в повідомленні розвідки.

​Хронологія ударів по Кримському мосту / Інфографіка: Главред ​

Чому Кримський міст не вдасться швидко відновити

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що масштаб руйнувань перевершив очікування.

"Пошкодження Кримського мосту не просто критичні - ми практично зірвали джек-пот, бо обвалили центральну арку мосту", - наголосив фахівець.

Пояснюючи, чому саме арка має вирішальне значення, експерт нагадав про її роль у конструкції всього прольоту.

"Центральна арка мосту, тобто двоаркова металева ферма, яка стояла зверху, була несучою основою мостового прольоту довжиною 270 метрів. І тепер ця махина просто завалилася у воду", - пояснив Жданов.

Водночас він звернув увагу, що відновлювальні роботи ускладнить ще й погода в Керченській протоці.

"По-перше, зараз починається сезон штормів на морі. А з морозами з'явиться перший лід: крижана шуга буде дрейфувати туди-сюди, що катастрофічно ускладнить відновлення", - підсумував експерт.

Керівник у сфері оборонної промисловості, офіцер запасу Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський у коментарі NV пояснив, що успішні атаки стають можливими через поступове виснаження російської ППО.

"Кожна операція за участю наших ударних дронів сприяє виснаженню систем ППО противника", - зазначив він.

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, ЗСУ атакували Кримський міст у середині листопада, і рух переправою зупиняли. Аналітики ISW оцінили наслідки удару по переправі. За їхніми висновками, атака показала нездатність РФ захистити стратегічні об'єкти.

Згодом Сили оборони завдали ще одного удару по мосту. Українські військові вдарили ракетами по Керченському мосту вночі 19 листопада. Тоді пошкодження зазнало залізничне полотно, а рух переправою перекрили.

Військові експерти вважають, що удари позначаться на ситуації на фронті. Олег Жданов пояснив, чого чекати після атак на переправу. За його словами, Крим опинився в оперативному оточенні, а російські війська матимуть проблеми з постачанням.

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