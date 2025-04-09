Чи є привід для паніки: у Генштабі ЗСУ зробили заяву про наступ на Суми та Харків

Російські окупанти збільшили інтенсивність атак ще тиждень тому.

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Що відомо про наступ РФ на Суми та Харків / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", facebook.com/serhiynaiev

В Україні нема приводів для страху та істерик на фоні "наступу на Суми та Харків". Ситуація на північній ділянці фронту не змінилась. Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо не вдаватися до маніпуляцій і почитати першоджерело – інтерв’ю головкома Сирського "Лівому берегу", то навіть без додаткових знань очевидно, що про принципові зміни на фронті не йдеться. А про інтенсивні бойові дії на фронті щодня й щовечора говорять і Генштаб, і президент", - написав Лиховій.

Він акцентував на тому, що кількість наступальних операцій ворога зросла ще тиждень тому. При цьому сталося це на всіх основних напрямках, не лише на кордоні із Сумською та Харківською областями.

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"Спільні навчання в Білорусі заплановані лише на осінь, "цей фактор ми обов'язково повинні враховувати". Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини. Фактично, це частина тих наступальних дій, які росіяни почали ще у травні 2024 року. При цьому ситуація залишається стабільною. Збройні сили України продовжують вести оборонну операцію, а на деяких ділянках (наприклад, на межі з Бєлгородською областю РФ, і не тільки на межі) – вдаються до заходів активної оборони та мають успіх", - додав він.

Лиховій також додав, що плани ворога не є новими для України. Активізація противника на півночі Сумщини та Харківщини - "констатація факту, але не привід для розгону хайпожерських заголовків".

"Вони вже скоро пів року не здатні взяти Покровськ, Мирноград, повністю захопити Торецьк і Часів Яр. Що вже казати про Суми і Харків, де в нас виставлена ешелонована оборона, підготовлені фортифікації, вживаються інші заходи для протидії окупантам", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що окупаційна армія країни-агресора РФ фактично почала наступ на Сумську та Харківську області.

Раніше стало відомо, що про наступ безпосередньо на Суми та Харків зараз зарано говорити. Про це заявив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Напередодні повідомлялося, що підрозділам Сил оборони України вдалося відновити раніше втрачені позиції в Донецькій області. За даними аналітиків DeepState українським захисникам вдалося відновити позиції біля Котлиного.

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