'Наступ уже почався': Сирський назвав дві області, які стали цілями РФ

РФ збільшила майже вдвічі кількість наступальних дій на всіх основних напрямках.

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Головком ЗСУ повідомив про новий наступ РФ / колаж: Главред, фото: t.me/osirskiy, 128 ОГШБр

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РФ фактично почала наступ на Сумську та Харківську області

Ворог прагне створити буферну зону на території України

Окупаційна армія країни-агресора РФ фактично почала наступ на Сумську та Харківську області, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Відповідаючи на запитання LB.ua щодо заяви президента Володимира Зеленського про підготовку РФ до нового наступу на Сумську та Харківську області, Сирський сказав: "Президент абсолютно правий, і цей наступ фактично вже почався".

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За словами головкому ЗСУ, спостерігається збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій росіян на всіх основних напрямках. За його словами, це відбувається вже майже тиждень.

Український генерал також зазначив, що російські війська продовжують стратегічну наступальну операцію з метою захоплення українських територій, розгром Сил оборони та просування в глибину.

"Ви ж бачите, що, незважаючи на всі переговори, ми спостерігаємо тільки збільшення інтенсивності наступальних дій", - сказав він.

Сирський повідомив, що Росія прагне повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. Він каже, що окупанти РФ хочуть створити буферну зону на території Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

РФ готує новий наступ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готує масштабний наступ. Резерви армії РФ проходять навчання на полігонах.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія готується до проведення нового наступу вже в найближчі два місяці. Кремль планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема в Сумській і Харківській областях.

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов розповів, що російські окупанти готуються до наступальних дій на фронті. Зокрема, противник планує штурмувати Сумську та Харківську області. Основна мета ворога - розтягнути бойові дії "на два фронти".

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Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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